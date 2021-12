Amazon, multa dell’Antitrust da oltre un miliardo per abuso posizione dominante

Amazon: sanzioni ingiustificate, ricorreremo

«Siamo in profondo disaccordo con la decisione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e presenteremo ricorso. La sanzione e gli obblighi imposti sono ingiustificati e sproporzionati». Così Amazon in una nota. «Più della metà di tutte le vendite annuali su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie imprese - si spiega - e il loro successo è al centro del nostro modello economico. Le piccole e medie imprese hanno molteplici canali per vendere i loro prodotti sia online che offline: Amazon è solo una di queste opzioni».

Ue: bene collaborazione con Italia su multa Amazon

Il caso Amazon «è un esempio di coordinamento riuscito tra la Commissione europea e l’Autorità italiana garante della concorrenza, che era nella posizione ideale per condurre un’indagine separata sulla condotta di Amazon in Italia». Lo riferisce la stessa Commissione europea a seguito della sanzione inflitta dall’Antitrust italiano al gigante dell’e-commerce, evidenziando la «stretta collaborazione» tra le due autorità «nell’ambito della Rete europea della concorrenza (’Ecn’) per garantire la coerenza con le indagini in corso» a livello Ue.

Nel prendere atto della decisione odierna dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Bruxelles mette in rilievo l’importanza della Rete europea della concorrenza (’Ecn’), un forum per il coordinamento e la cooperazione tra i suoi Stati membri per garantire «uso efficiente delle risorse e un’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Ue». In questo caso, «l’attribuzione della causa è stata concordata congiuntamente» tra Italia e Ue, «alla luce dei tempi, della portata e delle relative ipotesi di danno dei rispettivi procedimenti, al fine di garantire il miglior utilizzo delle risorse a vantaggio dei consumatori e delle imprese dell’Ue» e «tale approccio è stato confermato dal Tribunale con ordinanza del 14 ottobre 2021». Bruxelles ricorda quindi le indagini Ue aperte e ancora in corso nei confronti della società di Jeff Bezos. Nello specifico, il 10 novembre 2020 la Commissione europea ha messo formalmente sotto accusa Amazon (nell’ambito di un’indagine avviata nel 2019) per l’utilizzo improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori indipendenti che si usano la sua piattaforma di vendita, una pratica con cui creerebbe un vantaggio per le proprie attività di vendita al dettaglio a discapito degli stessi venditori terzi, e ha avviato una seconda indagine formale sulle pratiche commerciali della multinazionale per vederci chiaro sulle modalità attraverso le quali spinge i propri servizi come Buy Box e il programma fedeltà Prime.