Amazon, nasce il primo sindacato interno al gigante dell’ecommerce

I lavoratori di Amazon nel distretto di Staten Island, a New York, hanno votato per sindacalizzarsi, segnando una svolta storica nella storia delle parti sociali Usa e dello stesso colosso dell’e-commerce Usa. I lavoratori del magazzino hanno espresso 2.654 voti a favore di un sindacato, dando alla neonata Amazon Labor Union un sostegno adeguato alla vittoria.

Secondo il National Labor Relations Board, che sta supervisionando il processo, 2.131 lavoratori hanno rifiutato l’offerta sindacale. I 67 voti che sono stati contestati da Amazon o dall’Amazon Labor Union (Alu) non sono stati sufficienti a influenzare il risultato. Il sì è passato quindi con il 55% dei consensi. Il 57% degli oltre 8.300 lavoratori sulla lista degli elettori ha votato.

Una vittoria inattesa (e senza appoggi)

La vittoria non è stata facile per il gruppo, formato da dipendenti ed ex dipendenti senza l’appoggio di alcun sindacato ufficiale e osteggiato dalla stessa Amazon. I lavoratori interpellati dalle agenzie di stampa Usa a margine del risultato sperano che la svolta possa portare a un miglioramento delle condizioni di lavoro. «Stiamo facendo la storia» ha dichiarato all’agenzia Associated Press Tristan Dutchin, da un anno al lavoro per il gigante e-commerce.

Fallisce il sindacato in Alabama, ipotesi riconteggio

Nel frattempo, un tentativo simile sembra essere fallito a Bessemer, in Alabama, dove i lavoratori si sono espressi in maggioranza contro un sindacato interno. L’esito potrebbe essere comunque ribaltato dalla revisione dei voti, visto che la vittoria del no è avvenuta sul filo del rasoio (993 no, 875 sì) e almeno 416 voti sono contestati. I risultati della revisione saranno resi noti nell’arco di qualche giorno.