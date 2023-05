Amazon porta la seconda generazione di Echo Auto in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo che la prima generazione di Echo Auto è stata proposta in soli determinati Paesi, Amazon ha deciso di lanciare anche in Italia la seconda generazione del suo piccolo dispositivo con Alexa integrata.

Echo Auto diventa infatti molto utile per tutte quelle auto non di nuova produzione che a bordo non dispongono di una assistente virtuale. Piccolo e facile da montare grazie a un adesivo viene proposto con ben cinque microfoni integrati, che consentono al dispositivo di riconoscere la voce dell'utente anche si si sta ascoltando musica o si è nel traffico cittadino. Come detto Echo Auto consente di utilizzare tutte le funzionalità di Alexa dall'auto. Quindi si può ascoltare la propria playlist preferita, effettuare chiamate, sentire le previsioni meteo o aggiungere un appuntamento al calendario. E tutto questo si fa nella massima sicurezza visto che in pratica gli occhi rimangono sulla strada e le mani sempre sul volante.

Inoltre, per chi li possedesse, tramite Echo Auto si possono anche controllare i dispositivi intelligenti presenti nella propria casa mentre si è alla guida. Basta chiedere ad Alexa azioni quali impostare il termostato, spegnere o accendere le luci, o alzare e abbassare le tapparelle.

Infine, utilizzando l’App Alexa da installare sul proprio smartphone si può trasformare quest'ultimo in uno schermo intelligente ideale per essere utilizzato mentre si è al volante. E come tutti i dispositivi Echo anche con Auto la privacy è garantita. Infatti è possibile disattivare i microfoni (c'è un pulsato apposito direttamente sul dispositivo) e cancellare le registrazioni vocali effettuate. Echo Auto è già disponibile sul sito Amazon al prezzo di 70 euro.