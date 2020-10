Amazon Prime Day 2020, le migliori offerte del secondo giorno

- LE OFFERTE IN TEMPO REALE

Le mascherine

Visti i tempi, dare un'occhiata alle mascherine sembra una buona idea. Col nuovo obbligo previsto dal DPCM, è ipotizzabile che l'offerta possa andare incontro a nuovi stock out. E allora approfittare del Prime Day non sembra una cattiva idea. Selezionando la categoria “Prime Day” e digitando “mascherine” nella barra di ricerca di Amazon, si possono scoprire un po' tutte le offerte in corso. Quelle più interessanti sembrano due.

Se state cercando mascherine ad alto isolamento, c'è un'offerta sulle Jiandi KN95/FFP2: una confezione da 10 pezzi è venduta 12,49 euro (con uno sconto di 4,50 euro)

Se invece siete orientati sulle più tradizionali mascherine chirurgiche, la scelta è ancora più vasta. L'offerta più interessante ci sembra quella che riguarda le Lundybright (Maschera medica certificata CE bon sterile di tipo 1 a 3 strati). Una confezione di 50 pezzi costa 18 euro anziché 25. Ciò significa che una singola mascherina costa 36 centesimi anziché i canonici 50.

Termometri a infrarossi

Rimanendo in tema, il Prime Day sembra una buona occasione per chi è alla ricerca di un termometro a infrarossi capace di misurare la temperatura corporea a in pochi secondi. L'offerta che segnaliamo, in questo caso, è quella del termometro a infrarossi Jumper, che misura la temperatura dalla fronte o dall'orecchio di grandi e piccini.