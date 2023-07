Amazon Prime Day 2023: caccia all’occasione scontata, fra gadget tech ed experience

Come trovare i prodotti scontati

Non tutte le offerte vengono comunicate in evidenza da Amazon nella propria vetrina digitale, e questo significa che molte possibili occasioni vanno cercate in autonomia fra le pagine del portale.

Un’altra avvertenza da non trascurare riguarda la durate degli sconti: alcuni si protraggono per tutta la durata del Prime Day, altri vengono attivati ad evento già iniziato o terminano prima del termine dello stesso. Non in ultimo, per alcuni prodotti i prezzi ribassati sono accessibili fino a esaurimento scorte mentre altri sono interessati dalle cosiddette “offerte lampo”, attive solo per poche ore.

Un’ultima raccomandazione, forse la più importante: non tutte le proposte pubblicate sono da considerarsi imperdibili e quindi serve un minimo di attenzione nel valutare i prezzi e di conseguenza selezionare i prodotti da mettere nel carrello della spesa. Quanto alla tipologia di oggetti su cui focalizzare l’attenzione, si spazia fra categorie merceologiche anche molto diverse fra loro, dai device tech (smartphone, computer, Tv e via dicendo) a tutto il necessario per la cura della casa fino alle soluzioni fai da te per la domotica.

Le “Esperienze”

Una delle attrattive di Prime Day 2023 è infine legata ad esperienze esclusive e a numero limitato, disponibili una tantum su una pagina dedicata durante la due giorni della campagna (dalle 10:00 dell’11 luglio alle 18:00 del 12 luglio). Lanciate per la prima volta l’anno passato, si tratta di attività di vario genere legate all’acquisto dei prodotti proposti in sconto e che offrono la possibilità di partecipare (a prezzo ridotto) ad esperienze abbinate a quel determinato articolo per la quali sono coinvolti brand, aziende italiane, artisti e influencer.

La scelta è parecchio ampia e interessa le categorie Musica, Made in Italy e Lifestyle. Si va quindi dal cd di Wax (uno dei finalisti di Amici 2023) con accesso al suo live showcase a Milano alle lezioni sui coralli preziosi e sulla sostenibilità della pesca (con tanto di soggiorno di una notte con cena ad Oristano) per l’acquisto di una collana in corallo rosso sardo di Sanna Gioielli, dalla visita alla sede di Damiano Think Organic a Torrenova, in provincia di Messina, per scoprire i segreti della lavorazione della frutta secca una volta messo nel carrello un kit di crema spalmabile alle nocciole fino all'escursione in barca all’Isola di Ortigia, a Siracusa, con i cantautori Colapesce e Dimartino e il loro ultimo vinile.