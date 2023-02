Amazon, su Prime Video i mercoledì di Champions fino al 2027

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rivolgersi ad Amazon per la migliore partita del mercoledì di Champions. Anche per il prossimo triennio. Il colosso di Seattle ha ufficializzato l’indiscrezione apparsa già nel fine settimana (si veda Il Sole 24 Ore in edicola il 18 febbraio). Insomma, per gli appassionati di calcio che non ancora conoscono la piattaforma streaming on demand di Amazon – difficile in realtà visto che già in questo triennio per la partita del mercoledì non si può prescindere da Prime Video – non c’è alternativa a farsela diventare familiare.

Anche dal 2024 in poi

«Dal 2024 – ricorda Amazon in una nota – l'offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Prime Video ha trasmesso alcune delle più importanti partite europee del calcio italiano delle ultime due stagioni, tra cui Barcellona-Inter e Juventus-Chelsea».

Un boccone ancora più ghiotto dal prossimo triennio cui Amazon ha deciso di non rinunciare. Del resto,, come ricordano da Seattle, «dalla stagione 2024/25, la UEFA Champions League passerà dal formato attuale a 36 club partecipanti e si giocherà con una nuova fase di campionato e un ulteriore turno a eliminazione diretta che porterà ancora più partite di alto livello a tutti gli appassionati di calcio».

Il cambio della formula per la Champions

Fino ad oggi lo schema prevede 32 squadre in lizza per 8 gironi. In questo quadro, dopo 6 partite disputate da ogni squadra di ciascun girone, 3 andata e 3 ritorno, le prime due di ciascun girone passano agli ottavi per gli scontri diretti. Dopo il 2024 ci saranno più squadre (saliranno a 36). E non più gironi classici, ma 4 “fasce di livello differente” da 9 squadre l'una e 8 partite disputate da ciascuna squadra. Ogni squadra, dunque, indipendentemente dal livello in cui si trova, giocherà 2 partite con squadre di ognuna delle 4 fasce. Le partite totali cresceranno da 125 a 189 per una classifica in base al numero di partite vinte e perse. Chi si qualifica entro la posizione 1-8 va direttamente agli ottavi. Per chi si attesterà fra il 9 e 24esimo posto ci sarà un turno di qualificazione aggiuntivo con partita andata-ritorno con 8 vincitori che andranno avanti e 8 che abbandoneranno la competizione. Per tutti gli altri, fra la 25esima e la 36esima posizione non resterà che l'eliminazione. Dagli ottavi in poi ci sono 16 squadre come prima e la competizione rimane invariata.

L’offerta fino al 2023-24

In Italia, fino a oggi, Sky si è assicurata tutta la Champions League tranne le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili solo su Amazon Prime Video. Mediaset ha poi ottenuto l'esclusiva in chiaro della migliore partita del martedì e per la finalissima oltre a poter trasmettere in streaming, su Infinity Plus, gli altri 104 match (da cui restano sempre esclusi i 16 Amazon).