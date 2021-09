Amazon ripensa la casa intelligente con Astro, il robot domestico con Alexa

2' di lettura

Della dashcam a marchio Ring destinata ai cruscotti delle automobili, già oggetto di varie indiscrezioni durante l'estate, non si è vista traccia e neppure il nuovo device per l'intrattenimento multimediale - che avrebbe completato il recente annuncio delle prime Tv a marchio Amazon (tre famiglie di apparecchi dal 43 al 75 pollici al momento distribuite solo negli Stati Uniti) e del nuovo Fire TV Stick 4K Max con supporto alla tecnologia WiFi 6 – si è palesato. Nell'atteso appuntamento virtuale con i media internazionali andato in scena oggi, il menu servito dal gigante di Seattle ha però regalato molte sorprese affiancando ai prodotti che vedremo a breve anche in Italia (Echo Show 15, Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell) alcune sfiziose novità non indirizzate (per ora) al mercato europeo, dallo smar tband Halo View alla videocamera di sicurezza volante Ring Always Home passando per Amazon Glow, un dispositivo per le videochiamate pensato per nonni e bambini.

Echo Show 15, Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell

I manager di Amazon Device & Services li hanno presentati, non prima di ricordare che sono milioni le persone che utilizzano ogni giorno i servizi di Alexa, enfatizzandone la natura di oggetti che “migliorano e rendono più facile la vita delle persone” e concorrono a creare un ambiente (domestico) sempre più intelligente e rispettoso della privacy, in cui l'AI fa da trampolino di lancio per dare vita a un ecosistema legato ai suoi dispositivi e rendere fluida e perfettamente integrata l'esperienza utente.

La sorpresa è il robot

La new entry più ad effetto è stata senz'altro il robot per la casa Astro, oggetto da tempo di rumor e oggi rivelatosi ufficialmente. Si tratta di un “apparecchio” che si muove in modo autonomo su tre ruote, alto circa mezzo metro, con un braccio periscopico e una telecamera che gli consente di evitare gli ostacoli. Una sorta di “compagno robotico”, insomma, ovviamente dotato delle funzionalità di Alexa e pensato per essere anche empatico attraverso curiose “espressioni facciali” visualizzate a display. Il suo compito, grazie all'intelligenza artificiale e a una capacità di milioni di calcoli al secondo, è quello di mappare l'ambiente domestico e svolgere specifici compiti (cercare e trasportare piccoli oggetti, controllare se qualcuno è entrato in casa o tenere d'occhio gli animali domestici, comunicare in video con altre persone), rispondendo ai comandi vocali. La fotocamera, inoltre, può essere sollevata per avere punti di vista differenti e analizzare elementi specifici dell'appartamento, dalla cucina a gas alle camere, per verificare lasciato il gas aperto o una luce accesa, puoi guardare fuori dalla finestra o cercare un documento sul tavolo: ci pensa Astro, comandato da remoto, in grado di muoversi Astro fa parte di un programma votato a finanziare i prodotti più innovativi e Amazon lo proporrà sul mercato americano a un prezzo di partenza di 999,99 dollari.