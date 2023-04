Amazon sbarca nell’intelligenza artificiale e sfida Microsoft e Google

Che cos’è l’IA generativa

L’IA generativa, un software in grado di creare testo, immagini o video in base alle richieste di un utente, ha catturato l’immaginazione della Silicon Valley, scatenando una feroce competizione per capitalizzare la tecnologia. I sostenitori di chatbot come ChatGPT e di strumenti per la generazione di immagini come Dall-E ritengono che l’IA generativa rivoluzionerà i tipi di compiti svolti dal software.

Microsoft, grazie a una partnership con il produttore di ChatGPT OpenAI, ha integrato la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa nel suo servizio di ricerca su Internet Bing e prevede di distribuire questi strumenti in tutti i prodotti. Google (Alphabet) sta correndo per fare mosse simili. Meta Platforms ha rilasciato il proprio modello linguistico e ha dichiarato che un lavoro simile si espanderà in tutta l’azienda.

Aws, che vende potenza di calcolo e strumenti software on-demand, tra cui una suite di applicazioni di apprendimento automatico, aveva già collaborato con aziende di intelligenza artificiale, tra cui Hugging Face e Stability AI, che costruisce il generatore di immagini Stable Diffusion. In precedenza, però, l’azienda non aveva mai rivelato l’intenzione di rilasciare un modello interno.

Amazon al lavoro da tempo su AI generativa

Swami Sivasubramanian, vicepresidente di Aws per i database, l’apprendimento automatico e l’analisi, ha dichiarato che Amazon sta lavorando da tempo a modelli di grandi lingue. Sono già utilizzati per aiutare gli acquirenti a trovare i prodotti sul sito web di Amazon e per alimentare elementi dell’assistente vocale Alexa, tra le altre applicazioni. «Amazon ha investito in questo spazio per un bel po’ di tempo», ha dichiarato Sivasubramanian in un’intervista.



Durante un periodo di anteprima, i clienti Aws possono richiedere di utilizzare i modelli. Sivasubramanian ha dichiarato che l’azienda non ha ancora stabilito i prezzi per l’accesso agli strumenti, ma ha detto che i chip costruiti in casa da Aws, tra cui Inferentia2 e Trainium, potrebbero aiutare i clienti a mantenere bassi i costi quando svolgono il proprio lavoro di apprendimento automatico. L’azienda di Seattle ha anche dichiarato che CodeWhisperer, che utilizza strumenti predittivi per suggerire in modo proattivo il codice mentre gli sviluppatori lo digitano, sarà gratuito per i singoli sviluppatori. «Non credo che ci sarà un modello che dominerà il mondo», ha dichiarato Sivasubramanian.