Amazon sempre più all’attacco: la nuova sfida è nei videogiochi

3' di lettura

Dai libri, al cloud computing, alla spesa online, allo streaming video attraverso la sua piattaforma on demand Prime Video. Tutto si può dire, meno che Amazon non sia entrata con successo in questi segmenti. Allo stesso tempo tutto si può dire tranne che il colosso di Seattle abbia avuto buon gioco nel mondo del gaming. Dove, adesso, rilancia la sfida. E lo fa a modo suo, con il lancio di un videogioco per Pc classificato con la “tripla A”. Nel caso di “New World” - così si chiama il prodotto che...