Amazon sfida SpaceX, lancio di satelliti nella notte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuova tappa nella competizione fra il colosso Amazon di Jeff Bezos e la SpaceX di Elon Musk. Amazon.com Inc. ha lanciato e iniziato a comunicare con i suoi primi due satelliti per il suo Progetto Kuiper, l’iniziativa del colosso tecnologico per costruire un’enorme costellazione di satelliti in grado di fornire copertura Internet alla Terra.

Il lancio nella notte

Un razzo Atlas V, gestito da United Launch Alliance LLC, ha lanciato la coppia di satelliti in rotta verso l’orbita dalla Florida alle 14:06. ora locale venerdì. La società ha dichiarato venerdì scorso in un post sul blog di aver effettuato il primo contatto con i satelliti poco meno di un’ora dopo.

Loading...

La rete di satelliti

L’obiettivo del progetto Kuiper è quello di mettere infine 3.326 satelliti nell’orbita terrestre bassa, dove trasmetteranno il servizio Internet a banda larga al suolo sottostante, in modo simile a SpaceX Starlink di Elon Musk. I due lanciati venerdì, KuiperSat-1 e KuiperSat-2, sono satelliti di prova che consentiranno ad Amazon di dimostrare la capacità di inviare e ricevere segnali a banda larga.

Questa missione è stata ritardata a lungo. Amazon inizialmente sperava di lanciare questi satelliti un anno fa su un razzo sperimentale diverso. Tuttavia, la società ha finito per cambiare più volte il veicolo di lancio di questi satelliti, atterrando infine sul razzo Atlas V, cavallo di battaglia della ULA, per portare i satelliti nello spazio più rapidamente.

Per rispettare la licenza concessa dalla Federal Communications Commission, Amazon deve lanciare metà della sua costellazione di Kuiper entro il 2026.