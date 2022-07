Amazon si lancia nel mondo sanitario e compra One Medical per 3,9 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Che l’assistenza sanitaria sia nel mirino di Big Tech lo conferma tutta una serie di operazioni che in questi ultimi mesi hanno visto protagoniste aziende del calibro di Google, Apple, Microsoft, Amazon. E proprio Amazon, ieri, ha dato un’ulteriore spinta a questo trend, trovando un accordo per l’acquisizione di 1Life Healthcare Inc., la società con sede a San Francisco che ha in mano One Medical, una catena di ambulatori medici negli Stati Uniti che utilizza la tecnologia per prestare assistenza...