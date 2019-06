Amazon sotto accusa: vende libri contraffatti di Marco Valsania

New York - Amazon ha creato la sua iniziale fortuna con i libri. Adesso il gigante dell'e-commerce a 360 gradi scivola proprio sulla carta stampata. Ad accendere le polemiche sulla crisi di scarsa credibilità e mancati controlli portata con sè dall'emergere del gruppo nei panni di protagonista dominante - una crisi che condivide con altri grandi leader dell'economia digitale - sono oggi proprio saggi e romanzi.

Se la società di Jeff Bezos oggi vende infatti oltre la metà di tutti i volumi sul mercato statunitense, frutto di una leadership sempre più consolidata, si sono moltiplicati in realtà anche i casi di truffa, dalla contraffazione alla manipolazione dei testi.

Un'inchiesta del New York Times, che cita denunce di editori e autori, accusa Amazon di non preoccuparsi nè dell'autenticità nè della qualità di quanto pubblica o vende. Sul suo sito compaiono rivenditori che non sembrano esistere se non per l'offerta attraverso Amazon di volumi da dieci dollari per cifre che possono raggiungere anche i cento o i mille dollari, sollevando persino sospetti di operazioni di riciclaggio di denaro.

Boom di recensioni fasulle sono finite di recente nel mirino dell'authority federale Ftc. E controversie sono esplose sul proliferare di versioni accorciate di libri popolari o premiati - ad esempio Bad Blood, la saga dello scandalo del gigante biotech Theranos.

Uno dei “capitoli” più gravi riguarda veri e propri volumi contraffatti. A volte anche di testi delicati: è il caso della The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, destinato a medici e contenente dosaggi esatti per la somministrazione di farmaci destinati alla cura di pazienti colpiti da infezioni.