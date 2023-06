Amazon, lo streaming di Prime Video con abbonamento con spot (e calmierato)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un abbonamento al proprio servizio streaming calmierato, grazie alle inserzioni pubblicitarie durante i programmi. Anche Amazon starebbe lavorando a un’offerta “à la Netflix ” (o anche alla maniera di Disney+). A rilanciare l’indiscrezione è il Wall Street Journal parlando di un piano ancora allo studio, ma che potrebbe vedere la luce presto e con ogni probabilità per ora solo sul mercato Usa (anche se non viene specificato che si tratti solo del mercato Usa).

Il servizio Prime Video in Usa

Certo è che negli Stati Uniti il servizio Prime Video è venduto anche da solo a 8,99 dollari al mese oltre che in abbinata con il servizio Prime (consegne veloci) a 14,99 dollari. Non va dimenticato che negli Usa Prime ha i diritti di contenuti particolarmente pregiati come le partite “Thursday Night Football” della National Football League. In Italia il prezzo è già ben diverso: 4,99 euro al mese e 49,90 euro all’anno comprensivo del servizio Prime.

Investitori e agenzie in attesa

Il colosso dell’e-commerce di Seattle si avvia quindi a raggiungere i suoi principali competitor Netflix e Disney+ che si sono incamminati sulle offerte a prezzo inferiore rispetto allo standard, ma barattando con gli utenti i passaggi di spot pubblicitari. Una strategia che potrebbe far felici clienti, ma anche investitori pubblicitari e agenzie media per i quali Amazon è da tempo una realtà su cui concentrare attenzione anche in virtù dell’incrocio di attività che rende preziosa la profilazione, con i pacchi acquistati che arrivano a casa (e non denotano quindi intenzioni di acquisto, ma spese vere e proprie) gli acquisti.

Pubblicità in crescita per Amazon

La pubblicità è non a caso un’area in continua crescita per Amazon. Le entrate pubblicitarie dell’azienda sono state pari a 9,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, con un aumento del 21% su base annua. La società è il terzo player in termini di entrate pubblicitarie digitali negli Stati Uniti dopo Google e Meta (che insieme valgono il 40% della pubblicità mondiale).

Il battistrada Netflix

E le offerte basate sulla pubblicità stanno in qualche modo portando acqua al mulino dello streaming. Quanto a Netflix, ad esempio, il gruppo guidato dai co-Ceo Ted Sarandos e Greg Peters ha dichiarato, a sei mesi dal debutto volto a rilanciare la crescita, di aver superato i cinque milioni di utenti mensili attivi su scala globale per il proprio servizio a basso costo e con pubblicità.