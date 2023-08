Amazon, nel secondo trimestre ricavi in crescita dell'11% a 134,4 miliardi di dollari, meglio delle previsioni

1' di lettura

I ricavi di Amazon sono saliti dell’11% a 134,4 miliardi di dollari, oltre i 131,5 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto è risultato pari a 6,7 miliardi. Amazon.com prevede un fatturato del terzo trimestre superiore alle aspettative degli analisti, rafforzato dal grande evento di vendita del Prime Day a luglio. La società prevede vendite nette per il trimestre in corso comprese tra 138 e 143 miliardi di dollari. Gli analisti intervistati da Refinitiv si aspettavano entrate per 138,25 miliardi di dollari. Sconti su beni e codici promozionali disponibili per la prima volta su servizi come le prenotazioni alberghiere hanno fatto salire le vendite online negli Stati Uniti del 6,1% a un record di 12,7 miliardi di dollari durante il Prime Day di luglio.