Amazon, trimestrale meglio delle attese: ricavi su del 13%

1' di lettura

Ricavi in rialzo e utile quasi triplicato per Amazon nel terzo trimestre. L’utile netto è salito a 9,9 miliardi di dollari su ricavi in crescita del 13% a 143,1 miliardi. I risultati spingono i titoli Amazon a Wall Street, dove nelle quotazioni after hours salgono del 4,13%.

«Abbiamo avuto un terzo trimestre solido con la crescita di AWS che ha continuato a stabilizzarsi, i ricavi della nostra raccolta pubblicitaria che sono saliti e l’aumento significativo dell’utile operativo e del flusso di cassa», afferma l’amministratore delegato Andy Jassy.

I risultati piacciono anche a Wall Street, dove i titoli Amazon arrivano a guadagnare nelle contrattazioni after hours oltre il 4%. L’utile netto è salito a 9,9 miliardi di dollari, o 94 centesimi per azione a fronte dei 58 centesimi su cui scommettevano gli analisti.

I ricavi sono aumentati del 13% a 143,1 miliardi, con le vendite in nord America che hanno segnato un +11% e quelle internazionali un +16%.

I ricavi di Amazon Web Services sono saliti del 12,3% a 23,1 miliardi, sotto i 23,20 miliardi delle previsioni del mercato. L’utile operativo della divisione è balzato a 7 miliardi rispetto ai 5,4 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso.