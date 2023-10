Amazon triplica i profitti e aumenta il fatturato con e-commerce e pubblicità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amazon supera le attese di profitto e fatturato, dando nuova spinta al suo titolo in Borsa. Le entrate del terzo trimestre dell’anno del gigante di e-commerce, Internet e servizi cloud sono lievitate del 13% a 143,1 miliardi di dollari, battendo i 141,4 miliardi pronosticati.

I profitti sono più che triplicati a 9,9 miliardi e hanno stracciato le attese della vigilia, risultando pari a utili per azione di 94 centesimi contro i 54 ipotizzati. Hanno beneficiato anche di un guadagno straordinario di 1,2 miliardi dall’investimento nella società di veicoli elettrici Rivian.

Pubblicità e e-commerce in evidenza

A Wall Street il titolo, sull’onda dei conti, ha guadagnato il 5% nel dopo mercato. E’ in rialzo di circa il 40% da inizio anno. In evidenza nel bilancio è stata la raccolta pubblicitaria digitale, impennatasi del 26% e battendo rivali quali Google di Alphabet, ferma al 9%, e Facebook di Meta, che ha riportato il 23 per cento. Le inserzioni hanno portato in dote ad Amazon 12,1 miliardi invece degli 11,6 anticipati. Il business core del commercio elettronico ha a sua volta marciato del 7%, accelerando dal 4% del trimestre immediatamente precedente.

Cloud in ombra

I servizi leader nel cloud della divisione Aws hanno invece ceduto qualcosa: sono lievitati del 12%, meno del 29% di Azure di Microsoft e del 22% di Google Cloud, i due principali rivali in questo campo. Aws è un grande motore di redditività per Amazon ma di recente ha dato segni di rallentamento. I vertici del gruppo hanno ammesso “venti contrari”, legati alla minor spesa e maggio cautela delle imprese; hanno tuttavia espresso ottimismo sul futuro dell’attività. Il Chief executive Andy Jassy ha inoltre indicato il ruolo crescente svolto da sistemi di intelligenza artificiale. Aws, ha detto, può aiutare le aziende a sperimentare con AI.

L'impatto economico di Amazon in Italia

L’outlook

Per il trimestre in corso, che comprende il cruciale periodo delle feste di fine anno, il gruppo ha indicato che potrebbe riportare un giro d’affari attorno ai 163,5 miliardi, in aumento del 9,6 per cento. Jassy ha sottolineato che l’azienda è reduce da “un robusto trimestre” grazie a passi avanti nell’efficienza dei costi (Amazon ha licenziato 27.000 dipendenti dallo scorso autunno). Il business cloud, sotto Amazon Web Services, ha da parte sua dato segni di “stabilizzazione della crescita”, la pubblicità è “cresciuta in maniera forte” e gli utili operativi e il cash flow sono “saliti significativamente”.

La performance di Big Tech sotto osservazione

I conti di Big Tech, la manciata di gruppi che nel recente passato ha sostenuto Wall Street, hanno in questa ultima stagione di trimestrali spesso superato le previsioni, come nel caso, oltre che di Amazon, di Alphabet, Microsoft, Meta e Netflix. All’appello manca ancora Apple agli inizi di novembre. Non sempre i titoli dei protagonisti hanno però risposto con nuovi slanci in Borsa, sintomo delle incognite che esistono all’orizzonte, sulle valutazioni come sul futuro dell’economia e sulle crisi geopolitiche. Alphabet, ad esempio, ha risentito di delusioni rispetto alle attese sul cloud e Meta di un outlook che teme nuova volatilità nella pubblicità davanti alla guerra di Medio Oriente.