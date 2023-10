Amazon Web Services: un pacchetto di novità per accelerare e democratizzare la Gen AI

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Google, Microsoft, Meta, probabilmente Apple. E poi i grandi produttori di sooftware di classe enterprise come Sas, Sap e Oracle. O giganti del networking come Cisco. Le Big Tech sono scese (o scenderanno) nell’arena dell’intelligenza artificiale generativa e all’appello non poteva ovviamente mancare Amazon, sia sul fronte degli assistenti personali per i device intelligenti della casa (vedi l’integrazione dei modelli LLM in Alexa) sia su quello delle infrastrutture per i servizi in cloud e per gli ambienti di sviluppo. L’ultimo annuncio targato AWS (che nel frattempo ha ottenuto dall’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity la qualifica QI2/QC2 per ospitare dati critici e carichi di lavoro della PA italiana) va per l’appunto in questa direzione e si tratta, come si legge nella nota diffusa dalla società nordamericana, di cinque nuove soluzioni di Gen AI che renderanno più facile l’accesso a “foundational model” ad alte prestazioni (modelli di machine learning pre-addestrati su grandi quantità di dati come per esempio GPT-3 e BERT), indipendentemente dal settore di riferimento. L’obiettivo di Amazon? Assai esplicito, e al contempo molto ambizioso: sbloccare - a beneficio di aziende di qualunque dimensione e settore (startup comprese) l’intero potenziale della codifica generativa per creare app differenziate, semplificando i processi di sviluppo e, al tempo stesso, preservando privacy e sicurezza.

L’interoperabilità con il nuovo modello LLM di Meta

Fra le novità oggetto di annuncio, la più importante è Bedrock, un nuovo servizio, annunciato ad aprile e ora ufficialmente rilasciato al pubblico, che rende disponibili i modelli di base delle principali aziende di AI attraverso un’unica interfaccia di programmazione delle applicazioni (una singola Api). Aziende, sviluppatori e data analysist, in altre parole, avranno a disposizione maggiori strumenti per scrivere e far scalare applicazioni di intelligenza artificiale generativa utili per la creazione di testo, immagini, audio e dati sintetici partendo da uno specifico prompt. Bedrock, inoltre, è il primo servizio di Gen AI completamente gestito in grado di offrire Llama 2, il linguaggio di grande formato di nuova generazione di Meta, garantendo alle aziende utenti la necessaria flessibilità nell’utilizzo dei modelli che meglio rispondono alle loro esigenze specifiche.

Loading...

Ripensare il modo di lavorare

«Nel corso degli ultimi dodici mesi – questa la considerazione di fondo di Swami Sivasubramanian, vicepresidente della divisione Data and AI di AWS - la proliferazione dei dati, l’accesso a calcoli scalabili e i progressi nell’apprendimento automatico hanno portato a un’impennata di interesse per l’AI generativa, dando vita a soluzioni e idee che potrebbero trasformare interi settori e ripensare il modo in cui si lavora». Tra le novità ufficializzate a Amazon in queste ore, spiccano anche alcune nuove funzionalità per CodeWhisperer (strumento complementare di codifica basato sull’A che genera suggerimenti di codice a riga intera) e QuickSight (servizio di business intelligence server less nativo per il cloud), con il fine di facilitare la creazione di nuove applicazioni di intelligenza artificiale generativa e migliorare la produttività dei dipendenti. Embedding Amazon Titan, infine, è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in grado di aiutare le aziende ad ottenere il massimo della potenza di qualsiasi “foundation model” utilizzando i dati proprietari.