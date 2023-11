Amazon Web Services, più calcolo e meno processo, ecco Aurora Limitless Database

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante il blue Keynote della prima serata dell’evento Peter DeSantis, Senior Vice President di AWS Utility Computing ha annunciato (https://aws.amazon.com/it/blogs/aws/join-the-preview-amazon-aurora-limitless-database/) il potenzialmento di Aurora Database: Amazon Aurora Limitless Database, in grado di supportare la scalabilità orizzontale automatizzata per elaborare milioni di transazioni di scrittura al secondo e gestire petabyte (in un petabyte ci sono 1,024 terabytes) di dati in un singolo database Aurora.

Aurora Limitless Database semplifica la scalabilità dei carichi di lavoro dei database relazionali fornendo un endpoint serverless che distribuisce automaticamente i dati e le query su più istanze Amazon Aurora Serverless mantenendo la coerenza transazionale di un singolo database. Aurora Limitless Database riesce ad aumentare il throughput di scrittura – ossia quante unità di informazioni un sistema può elaborare in un determinato lasso di tempo - e la capacità di archiviazione del database, che va oggi oltre i limiti di una singola istanza di scrittura senza dover creare una logica applicativa personalizzata o gestire più database. Si tratta di processi che fino a oggi avrebbero richiesto dunque più istanze di scrittura. La capacità di calcolo e di archiviazione utilizzata per Limitless Database non dipenderà infatti dalla capacità delle istanze di scrittura e di lettura nel cluster.

In altre parole grazie al Limitless Database è da oggi possibile concentrarsi sulla creazione di applicazioni su larga scala senza dover costruire e mantenere soluzioni complesse per scalare i dati su più istanze di database per supportare i carichi di lavoro.



Come funziona

Limitless Database ha un’architettura a due livelli composta da più nodi di database, sia router di transazioni che shard. Gli shard sono istanze del DB Aurora PostgreSQL che memorizzano ciascuna un sottoinsieme dei dati del database, consentendo un’elaborazione parallela per ottenere un throughput di scrittura più potente. I router di transazione gestiscono la natura distribuita del database e presentano un’unica immagine del database ai clients.I router di transazioni mantengono i metadati sulla posizione dei dati, analizzano i comandi SQL in arrivo e li inviano agli shard. Aggregano i dati degli shard per restituire un unico risultato e gestiscono le transazioni distribuite per mantenere la coerenza dell’intero database. Tutti i nodi che compongono l’architettura di Limitless Database sono contenuti in un gruppo di shard DB, dotato di un endpoint separato per accedere alle risorse di Limitless Database.

Come iniziare a usare Aurora Limitless Database

È già possibile iscriversi per provare l’anteprima di Amazon Aurora Limitless Database (https://pages.awscloud.com/Aurora-Limitless-Database-Preview.html) per essere tra i primi a sperimentarla. Basta iscriversi per provare e inviare unvostro feedback a AWS.