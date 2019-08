Amazzonia e dazi, prove d’intesa tra i leader al G7

LEGGI ANCHE / Il «G7» ai tempi di Leonardo e i due primati della Cina e dell'Italia

Per Angela Merkel, anche lei impegnata in un tete-a-tete appena sbarcata con Macron, il G7 deve «mandare una chiaro appello per fare tutto quello deve essere fatto affinché la foresta pluviale smetta di bruciare».

Jair Bolsonaro, che ha mobilitato l'esercito per domare le fiamme, ha però protestato per la mobilitazione internazionale contro di lui: «Gli incendi non sono al di sopra della media degli ultimi 15 anni», ha detto, aggiungendo che in ogni caso «non possono servire come pretesto per imporre sanzioni internazionali».

Nessuno spiraglio al momento, invece, sulla Brexit: «Se i nostri amici della Ue non vogliono una Brexit senza accordo, bisogna che lascino stare il backstop del trattato», ha tuonato il premier britannico Boris Johnson sull'aereo che lo portava a Biarritz. In mattinata, sempre Tusk aveva alzato il tiro: «Mi auguro che Johnson non voglia passare alla storia come Mister no deal». Una soluzione sembra ancora lontana.