Ambienta acquisisce la francese Cap Vert

L’investimento di Ambienta

I fattori di attrattività per Ambienta sono stati «il mercato di riferimento, sostenuto da trend di sostenibilità di lungo periodo, l'offerta unica di servizi legati alla cura del verde urbano e il potenziale dicrescita in un mercato con significative opportunità di consolidamento», si legge nel comunicato. Con il supporto degli azionisti il gruppo, guidato dal fondatore Alain Capillon, continuerà ad espandere la sua presenza geografica in Francia sviluppando ulteriormente le attività esistenti, ma anche allargando l'offerta attraverso ulteriori add-on.

«Sono fiero - commenta Alain Capillon, founder e presidente di Cap Vert - dei progressi fatti da Cap Vert negli ultimi anni. Questa operazione è l’inizio di una nuova era. Siamo felici di accogliere Ambienta nel capitale del gruppo, al fianco dei nostri azionisti storici Evolem e BNP Développement, con l’obiettivo comune di accelerare la nostra crescita e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento».

François Noir, managing partner di Evolem aggiunge: «18 mesi fa abbiamo avuto la possibilità di investire in Cap Vert Group con l’obiettivo di costruire un leader francese nella cura del verde urbano enella potatura, accelerandone la crescita organica e la crescita esterna per aumentare la copertura geografica. La velocità di esecuzione di questa strategia da parte del team guidato da Alain Capillon, con 9 acquisizioni e il raddoppio delle dimensioni del gruppo, ci ha portato oggi a realizzare la partnership con Ambienta con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la nostra penetrazione di mercato e proseguirecon la crescita del gruppo».

L'operazione è stata seguita da Advention per le attività di vendor due diligence, A8 per la due diligence finanziaria, Agilys Avocats in qualità di advisor legale e fiscale e Oaklins per le attività di M&A. Le attività di deal structuring sono state curate, per entrambe le parti, da Arsene Taxand.