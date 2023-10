Ambienta: «Auto elettrica, ecco perché agli investitori serve cautela»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’elettrificazione dell’automotive sta sconvolgendo un’industria secolare che vale quasi 6mila miliardi di dollari. Quali sono i maggiori rischi per gli investitori di qui a cinque anni? Rispondono Fabio Ranghino, Partner e Head of Sustainability & Strategy, e Saverio Zefelippo, Manager nel team Sustainability & Strategy di Ambienta, asset manager focalizzato sulla sostenibilità, che gestisce masse per 3 miliardi.

I rischi derivano da un eccesso di entusiasmo...