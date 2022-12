Ambienta a caccia di Pmi: «Abbiamo 1,5 miliardi per sostenerne la crescita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La trasformazione dei processi produttivi verso modelli ecologicamente sostenibili è «la più grande rivoluzione nella storia dell’economia industriale», che nemmeno la pandemia o la crisi energetica hanno fermato. Nino Tronchetti Provera si occupa di sostenibilità applicata all’industria da 30 anni: da quando nel 1992 dedicò la sua tesi di laurea alla Luiss, per poi occuparsene in McKinsey. Nel 2007 ha fondato Ambienta, la più grande società europea di Private Equity che investe in imprese con progetti e prodotti sostenibili, che si prepara a investire 1,55 miliardi di euro a partire dal 1° gennaio prossimo, grazie alle risorse raccolte con l’ultimo fondo (Ambienta IV) chiuso lo scorso luglio. «Ma avremmo potuto fare 20 volte di più – spiega Tronchetti Provera – e questo è la testimonianza di come ormai questo sia ormai il più grande trend economico mondiale, che pervade tutti i settori industriali».

In arrivo investimenti per 1,55 miliardi

È il più grande dei fondi avviati in questi 15 anni dalla società, che si prepara ora a rafforzare la macchina in vista degli investimenti da attuare, con nuove assunzioni e l’apertura di nuovi uffici. E lancia un appello alle tante aziende italiane ed europee che rispondono ai criteri cercati da Ambienta. Aziende sane, con grandi potenzialità di crescita internazionali e un portafoglio di prodotti sostenibili. «I driver principali con cui misuriamo la sostenibilità delle nostre imprese sono riduzione dell’inquinamento e miglioramento nell’uso delle risorse, due aspetti trasversali a tutti i comparti industriali». Tutti i settori della manifattura sono quindi potenzialmente interessati. Un’opportunità significativa, che arriva proprio in un momento difficile per le pmi italiane, anche quelle più sane e dinamiche, che si devono confrontare con inflazione, recessione, rialzo dei tassi di finanziamento e oneri transitori legati alle bollette fuori controllo.

«Abbiamo dimostrato che sappiamo aiutare le piccole e medie aziende italiane in maniera sana e industriale – dice Tronchetti Provera -. Anche durante la pandemia le nostre aziende sono cresciute più della media dei rispettivi settori. Ora, con la crisi energetica, anch’esse risentono degli aumenti dei costi produttivi, ma meno di quelle tradizionali, perché i loro prodotti offrono all’industria le soluzioni per contenere i consumi e migliorare l’uso delle risorse».

L’approccio industriale di Ambienta

Mercoledì scorso, a Londra, l’imprenditore romano ha ricevuto il primo “ESG-Hall of Fame Award” conferito da Real Deals, media internazionale dedicato al Private Equity. «Credo sia un riconoscimento non solo ai risultati del gruppo, ma anche alla strategia di Ambienta, che ha un approccio industriale alla sostenibilità», osserva Tronchetti Provera che, ci tiene a precisare, non si considera un uomo di finanza: «ho fatto impresa e industria tutta la vita», dice. I numeri di Ambienta lo dimostrano: con sedi operative a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, a cui presto si aggiungeranno nuovi uffici nel Nord Europa, conta 75 dipendenti e gestisce asset per oltre 3 miliardi di euro (tra Private Equity e Public Equity), sebbene la domanda sia di gran lunga superiore. In 15 anni ha chiuso 58 operazioni, tutte concentrate in Europa (circa la metà in Italia). Le aziende in portafoglio (il cui fatturato a fine 2022 dovrebbe raggiungere quota 1,1 miliardi di euro) lavorano in 148 Paesi del mondo e danno lavoro a oltre 5mila persone (di cui 500 assunte sotto la gestione di Ambienta), con 79 impianti produttivi in quattro continenti. Anche il fronte investitori è globale: «Il 15% circa sono nordamericani, il 10% asiatici, per il resto sono soprattutto europei», spiega Tronchetti Provera.

Attualmente Ambienta sta chiudendo il Fondo III, che ha raccolto 635 milioni di euro e al quarto anno ha già investito il 90%. «Chiudiamo il periodo di investimento con un anno di anticipo - dice Mauro Roversi, chief investment officer della società – a dimostrazione dell’interesse per i temi ambientali da parte degli investitori, ma anche dell’efficacia della nostra strategia». Una strategia che si fonda su due cardini. «Abbiamo un team di ingegneri che è il fulcro attorno a cui ruotano i nostri investimenti e i prodotti che lanceremo in futuro – spiega Nino Tronchetti Provera –. Sono loro a valutare le performance e l’impatto ambientale delle aziende e dei loro prodotti. Sulla base di queste valutazioni lavorano poi i nostri Investment teams».