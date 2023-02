Ambienta lancia la sua terza asset class: private credit per i campioni green

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Tra la fine degli anni 60 e oggi la popolazione mondiale è passata da 2,5 a 8 miliardi di persone e il Pil globale da 2mila a 100mila miliardi. È impossibile che il pianeta possa produrre tutte le risorse che servono e contemporaneamente ridurre l’inquinamento se l’economia continua a basarsi su vecchi modelli di business». Parte da questa considerazione, che Nino Tronchetti Provera elabora sin da quando nel 1991 scrisse la tesi di Laurea proprio sul business ambientale, l’intera strategia di Ambienta, società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale.

Ed è con questa filosofia che il gruppo, già attivo nel private equity e nel public markets con oltre 3 miliardi di euro di attivi in gestione, ha deciso di entrare in una terza asset class: il private credit. Nasce così Ambienta Credit, che andrà ad affiancare - con gli stessi obiettivi ma con uno strumento in più - le altre due asset class. In attesa di passi successivi, nelle infrastrutture e nell’immobiliare.

Loading...

I campioni dell’ambiente

Per capire la nuova avventura di Ambienta Credit, bisogna fare un passo indietro. La SGR, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha come obiettivo quello di investire in «Environmental champions»: eccellenze ambientali. I campioni. Con un team di ingegneri, in grado di capire in ogni settore economico quale azienda e quale tecnologia sia davvero in grado di migliorare la sostenibilità ambientale, Ambienta ha costruito un database con 5mila aziende europee “campionesse” ambientali ognuna nei rispettivi settori. «Sono le imprese che all’interno della loro industria hanno trovato il modo di fare business nella maniera più efficace dal punto di vista ambientale», spiega Tronchetti Provera, fondatore e Managing Partner di Ambienta.

Una storia lunga 15 anni

Il gruppo, attraverso le attività di private e public equity, in 15 anni ha già investito in 61 di queste imprese, con 82 fabbriche e 5mila dipendenti in totale. Ma tante aziende incluse nel database, tanti “campioni ambientali”, non intendono aprire il capitale a fondi. «Da qui è nata l’idea di creare una divisione di private credit, che investisse nello stesso bacino di imprese non entrando nel loro capitale ma erogando credito», spiega Tronchetti Provera. Ambienta Credit farà corporate lending: erogherà insomma finanziamenti.

La divisione, che arriva come evoluzione naturale della strategia del gruppo, sarà classificata come prodotto Articolo 9. Il team sarà guidato da Ran Landmann, Partner e CIO, che vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo del corporate investing. Nishan Srinivasan farà inoltre il suo ingresso nel team Ambienta Credit come Partner e Head of Origination.