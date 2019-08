Ambiente: Costa ribalta la commissione Via e nomina 40 nuovi componenti Non si conoscono gli esperti prescelti dal ministro uscente. L’annuncio sui social. L’elenco non è stato reso disponibile. La nuova commissione condizionerà la politica industriale e infrastruttureale per gli anni a venire di Jacopo Giliberto

Sergio Costa ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Imagoeconomica)

1' di lettura

Il ministro uscente dell’Ambiente, Sergio Costa, nel disbrigo degli affari correnti che spetta al Governo dimissionario ha sostituito con un decreto i 40 componenti della commissione Via-Vas che per i prossimi anni valuterà tutti gli impianti, progetti, grandi e piccole opere da realizzare.

Non si conoscono i nomi dei 40 prescelti dal ministro: il decreto, ancora alla registrazione della Corte dei conti, non è disponibile.

Tuttavia il ministro ha provveduto a informare gli italiani attraverso i suoi account social ufficiali su Facebook e Twitter.

Il provvedimento condizionerà la politica industriale e infrastrutturale per gli anni a venire poiché la commissione Via-Vas approva o boccia la realizzazione di ferrovie, impianti, strade, grandi ristrutturazioni, giacimenti, porti, centrali elettriche, gasdotti e così via.