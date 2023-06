Ambiente e città, partono le gare di appalto per il progetto Climaborough

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È ad una svolta il progetto europeo Climaborough, finanziato dal programma di ricerca Horizon Europe (bando Horizon-Miss-2021) con un contributo di circa 11 milioni di euro: il progetto, che coinvolge 28 partner di 15 Paesi europei ed ha come coordinatore Anci Toscana, è nato per promuovere soluzioni innovative a basso costo nella gestione dei rifiuti, l’energia verde e la mobilità sostenibile. E per affrontare le sfide climatiche e ambientali delle nostre città con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Tutto ciò per arrivare al meglio all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, come richiesto dall’Unione europea.

La svolta

La svolta è rappresentata dal fatto che sono partite le consultazioni di mercato, come prevede la normativa europea sugli appalti pubblici: si tratta in buona sostanza di workshop aperti e registrati in modo da garantire la massima trasparenza e parità di trattamento tra tutti i soggetti interessati.

Loading...

Le consultazioni partiranno il 3 luglio e si concluderanno il 19 luglio. I partecipanti – da Pmi a startup fino a enti di ricerca pubblico-privati – potranno inviare informazioni più dettagliate su eventuali soluzioni già esistenti sul mercato o sviluppate, dando una spinta a fronteggiare le sfide ambientali e climatiche. Successivamente verrà aperto un bando dove le proposte potranno essere acquisite dai Comuni coinvolti.

La priorità è favorire soluzioni in grado di ridurre le emissioni CO2 nelle città che consumano il 65% dell’energia. Per partecipare alle consultazioni di mercato è necessaria la registrazione preventiva tramite la piattaforma Eventbrite.

La procedura di appalto pubblico

Sono otto le città coinvolte in Climaborough e che dunque parteciperanno anche alle consultazioni: Torino (Italia), Atene e Ioannina (Grecia), Differdange (Lussemburgo), Grenoble (Francia), Sofia (Bulgaria), Cascais (Portogallo) e Maribor (Slovenia).