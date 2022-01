Ambiente e Energia

19

Proroga del bonus transizione ecologica

Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’articolo 1, legge160/2019 (Legge di bilancio 2020)

31 dicembre 2022

Legge di Bilancio 2022 – articolo 1, comma 45

Soggetti: lonx

20

Prorogato lo stato di emergenza sisma

Proroga dello stato di emergenza derivanti dagli eventi sismici del 2012 (Emilia-Romagna), del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e del 2018 (Sicilia) e assegnazione delle risorse per le attività necessarie

31 dicembre 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 449

Soggetti: lonx

21

Riduzione degli aumenti del settore elettrico

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (si vedano anche le voci 65 e 66)

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 504

Soggetti: lonx

22

Fondi per il rischio idrogeologico

Rifinanziamento dei fondi assegnati agli enti locali per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e la messa in sicurezza delle strade. Per il 2022 si passa da 170 milioni di euro a 320 milioni di euro

Entro il 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 415

Soggetti: lonx