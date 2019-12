Ambiente e finanza, la svolta green delle banche centrali L’impegno all’elaborazione e implementazione di un green new deal presentato dal Presidente della Commissione Von der Leyen che riveda il modello di crescita economica in un’ottica di “climate neutrality” è un obiettivo strategico di straordinario pregio e di complicata esecuzione di Marcello Minenna

Tra le note positive di questo anno difficile per l’economia globale va annoverata sicuramente la svolta “green” della finanza. I principali attori del sistema finanziario mondiale sembrano avere acquisito consapevolezza di crescenti rischi ambientali che non sono più classificabili come semplici esternalità ma oramai minacciano direttamente il tessuto dell’economia.

In questa prospettiva assume un certo peso l’istituzione di un ”Network per il Greening del sistema finanziario” (NGFS), che unisce 40 banche centrali, agenzie di supervisione ed istituzioni finanziarie internazionali per lo sviluppo di una risposta coordinata ai rischi climatici ed ambientali.

In questo progetto - per una volta - l’Unione Europea (Ue) non è in ritardo ma guida il processo di transizione. L’impegno all’elaborazione e implementazione di un green new deal presentato dal Presidente della Commissione Von der Leyen che riveda il modello di crescita economica in un’ottica di “climate neutrality” è un obiettivo strategico di straordinario pregio e di complicata esecuzione. Gli investimenti nelle tecnologie verdi dovranno essere coordinati infatti in tutti i settori dell’economia con attenzione a ridurre gli effetti negativi sui livelli di occupazione.



In particolare, il green new deal dovrà impegnarsi a ridisegnare gli strumenti a disposizione dell’Ue, con l’inclusione della Banca Centrale Europea (Bce), dei regulators, della Banca Europea degli Investimenti (Bei), dei fondi strutturali e di investimento.

L’attività delle banche centrali sembra quella più lontana dai temi della sostenibilità ambientale; questo vale soprattutto per la Bce che è vincolata dall’unico obiettivo di politica monetaria della stabilità dei prezzi che impone una “market neutrality” tale per cui l’istituto non può discriminare nella sua operatività asset finanziari a favore di altri. Il principio di mono-mandato è stato utilizzato di recente dal presidente della Bundesbank Weidmann per esprimere netta contrarietà all’ipotesi – ventilata dal nuovo presidente Bce Lagarde – di rivedere le politiche di selezione titoli del Quantitative easing per incentivare investimenti sostenibili dal punto di vista climatico/ambientale.