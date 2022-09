Ambiente, lavoro, comunità: l’impatto dell’ecommerce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nero su bianco, per 101 pagine Amazon descrive il suo impegno per la sostenibilità. Un passaggio cruciale del Report annuale ha però attirato critiche: «Le emissioni di carbonio sono aumentate del 18% nel 2021; tuttavia, cosa importante, la nostra intensità di carbonio è diminuita dell’1,9% (per il terzo anno consecutivo ndr.)» è scritto nel documento sulla sostenibilità diffuso nel luglio scorso. Il problema però resta per Amazon come per le altri grandi piattaforme.

Nonostante gli sforzi e gli investimenti infatti, l’intensità di impronta di carbonio - grazie all’utilizzo di mezzi elettrici fonti rinnovabili ecc - diminuisce lentamente rispetto ai ritmi travolgenti dei volumi dell’ecommerce che, al di là dell’effetto Covid degli ultimi due anni, è destinato a crescere del 12% l’anno sino agli 8.300 miliardi di dollari nel 2025, secondo il Global Payment Report.

Il peso di azionisti e consumatori

La pressione a fare di più arriva ora anche dagli azionisti: all’ultima assemblea quasi la metà ha votato a favore dell’invito alla società ad affrontare il problema degli imballaggi in plastica. La questione, che vale per Amazon come per tutte le piattaforme da Alibaba a Zalando, è come rendere il business effettivamente sostenibile, ora che gli stakeholder (azionisti, clienti e fornitori) stanno diventando più sensibili al tema. Ma quanto impatto realmente l’ecommerce sull’ambiente, le comunità e il lavoro? Le risposte sono varie e le questioni controverse.

Quando il negozio è vicino, l’ecommerce non conviene

La Scuola superiore Sant’Anna ha appena condotto uno studio per quantificare l’impronta ambientale delle vendite nei negozi fisici e dell’ecommerce, secondo il Life Cycle Assessment (Lca) . I ricercatori hanno delineato sei scenari e per ciascuno hanno calcolato - ipotizzando l’acquisto di un singolo prodotto - l’impronta relativa allo stoccaggio, al packaging, ai consumi energetici (del negozio e della procedura digitale di acquisto), i flussi di trasporti (consegna a casa o tragitto per recarsi al negozio fisico) e il fine vita degli imballaggi. Sono stati inclusi anche i resi (con ipotesi al 10%) e le consegne fallite.

Ebbene, lo scenario peggiore dal punto di vista del climate change (C02 emessa) è il negozio fisico con spostamento di 15 chilometri in auto propria. Il secondo peggiore è l’ecommerce con intermediario che stocca il prodotto (il modello classico delle grandi piattaforme), opzione leggermente peggiore rispetto allo spostamento con auto proprio di 5 km totali.