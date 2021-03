Ambiente, mobilità, welfare: dieci milioni per progetti innovativi a impatto

3' di lettura

Dieci milioni di euro a sostegno di progetti innovativi a impatto sociale e ambientale presentati da startup, spinoff, pmi ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad elevato tasso di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle città e delle comunità. L’iniziativa di prestito finanziario e di accompagnamento è frutto della partnership tra Banca Etica ed Entopan Innovation che cercano imprese che coniugano innovazione sociale e trasformazione digitale.

Che cos’è?

Promosso dall'incubatore e acceleratore Entopan Innovation e da Banca Etica (in partnership con Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Bruno Kessler ed Entopan Smart Networks & Strategies) “Innovare in rete” è un programma di accompagnamento per progetti innovativi a impatto sociale e ambientale che si rivolge a start-up, spin-off, pmi ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad elevato tasso di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle città e delle comunità. C'è tempo dal 29 marzo al 30 aprile 2021 per candidare i progetti sulla piattaforma.

Il bando è aperto a iniziative innovative negli ambiti:

●Economia circolare;

●Mobilità, ambiente, efficienza energetica;