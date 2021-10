«Ambiente, storia e cultura per il nostro Rinascimento»

Quali sono i principali progetti in corso, oltre al Parco Cardano?

L’ultimo annunciato, in ordine di tempo, è la riqualificazione dell’area dello scalo ferroviario di via Rismondo, che interessa un’area di 80mila metri quadrati: abbiamo firmato il protocollo di intenti con Ferrovie dello Stato a inizio ottobre. Il verde e l’inclusione sociale, nell’ottica di migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini, ma anche di aumentare l’attrattività turistica, sono al centro di tutti questi interventi, tra cui ricordo il recupero dell’ex area Necchi, dell’ex Neca o della Dogana. Il ruolo del Comune è quello di lavorare come facilitatore di questi sviluppi, favorendo l’attrazione di soggetti pubblici e privati interessati a investire e creando sinergia tra tutte le parti in causa.

Una squadra Milano-Pavia: sta funzionando?

La sinergia tra le due città è una leva importante sia per attrarre investimenti sulla ricerca e l’innovazione, sia per migliorare la qualità della vita delle persone. Siamo il capoluogo più vicino e meglio collegato alla capitale economica del Paese, che si raggiunge in 15 minuti di treno. Inoltre siamo circondati dal verde e la vita ha un costo inferiore. Pavia ha tutto: ora dobbiamo solo farlo conoscere.