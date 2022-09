Ambiente, studenti Erasmus studiano soluzioni per quattro aree del Molise

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ridurre la vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico del patrimonio archeologico, architettonico, paesaggistico-ambientale del Molise con specifico riferimento alle aree territoriali di Guardialfiera, Pietrabbondante, Agnone e Petacciato: è il tema delle tesi progettuali proposte dagli studenti dei corsi UniMol di ingegneria civile e turismo, che si sono confrontati con universitari iscritti ad architettura, geomatica e archeologia provenienti da Francia, Olanda, Turchia, Bulgaria, Norvegia e Polonia, per un totale di 48 partecipanti durante il il workshop “Climate Impacts and Heritage Vulnerabilities”, che si è svolto nella sede universitaria di Termoli dal 13 al 22 settembre.



Il confronto

La dieci giorni rientra nelle attività previste per il progetto e-CREHA (education for Climate Resilient European Heritage Architecture) del programma ERASMUS+ KA203 - Strategic partnership for higher education ( www.ecreha.org), che annovera, tra i partner, l'Università degli Studi del Molise. «Durante le giornate di analisi, discussione e confronti, si sono svolti seminari e attività di lavoro di gruppo caratterizzati da un approccio interdisciplinare così da promuovere e favorire tra i partecipanti conoscenze e abilità integrate e ad ampio raggio, in modo da sviluppare una cultura della ricerca, della prevenzione, mitigazione, adattamento e sviluppo sostenibile, nel campo di interazione tra cambiamento climatico e patrimonio culturale costruito», spiega il rettorato. Le soluzioni proposte dai partecipanti per la riduzione dell'impatto ambientale sulle aree paesaggistiche e archeologiche hanno evidenziato una forte diversità negli approcci progettuali. Alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione hanno presenziato la direttrice del Dipartimento di Bioscienze e Territorio Stefania Scippa, Rossella Nocera coordinatrice locale del progetto, Luciano De Bonis e Irene Curulli, della Eindhoven University of Technology, coordinatrice generale del progetto e-CREHA.

