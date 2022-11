Ambiente, tutte le aziende riunite in un solo contratto

Ecomondo

È con questo impegno che Confindustria Cisambiente si presenta a Ecomondo, la fiera per la transizione ecologica in corso dall’8 all’11 novembre a Rimini, riferimento per il settore. «Tutti gli anni diamo un tema», racconta Leonessi: «Quest’anno è l’energia dell’ambiente, attraverso le risorse naturali. Ma l’ambiente è composto anche da tante aziende e lavoratori: sono oltre 1.100 le nostre imprese associate, per 35 miliardi di euro di fatturato. In 6 anni abbiamo messo insieme questa armata verde, dalle 11 iniziali nel 2016. Promuovendo non le singole attività ma un impulso comune verso l’ambiente. In quest’ottica, anche il contratto di lavoro diventa una forma di energia corale».