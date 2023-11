Amburgo sceglie SiWeGo per cambiare il trasporto merci

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La logistica sostenibile, ad Amburgo, parla italiano. La metropoli tedesca ha infatti scelto l’impresa trentina SiWeGO per implementare un innovativo progetto pilota per la sharing economy nell’ambito della mobilità delle merci. Nata e cresciuta in Progetto Manifattura, l’hub della green economy di Trentino Sviluppo a Rovereto, SiWeGO è una piattaforma che mette in contatto chi spedisce i pacchi con chi li consegna attraverso una web app. In questo modo si riducono l’inquinamento, il traffico, lo spreco di carburante e il rischio di incidenti sulle strade.

La città di Amburgo ha contribuito alla realizzazione di una versione in tedesco della app e per circa tre mesi ospiterà lo staff dell’azienda al fine di diffondere il suo messaggio e utilizzo tra i propri cittadini grazie a una capillare campagna di marketing. Amburgo è la seconda città più popolosa della Germania e secondo porto d’Europa, cuore nevralgico della logistica, dell’industria aerospaziale, delle scienze della vita e delle tecnologie dell’informazione. Nata come startup innovativa , SiWeGO è una sorta di “blablacar” delle merci. Ispirata ai principi della sharing economy, che punta sul concetto di fruizione di un bene o servizio anziché su quello di possesso, è disponibile per Android, iOS, Tablet e PC .