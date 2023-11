Amburgo, arrestato l’uomo che teneva in ostaggio la figlia di 4 anni all’aeroporto: bimba illesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La situazione degli ostaggi all’aeroporto di Amburgo si è conclusa con l’uscita del sospettato e di sua figlia da un’auto, ha detto la polizia, ponendo fine a un calvario durato 18 ore che aveva chiuso l’aeroporto più trafficato della Germania settentrionale. L’uomo è stato arrestato senza opporre resistenza e la bambina non sembra essere ferita, ha detto la polizia sulla piattaforma social X.

L’aeroporto di Amburgo era chiuso da ieri sera per una “situazione di ostaggi”, come reso noto dal portavoce della polizia federale Thomas Gerbert, mentre le autorità di sicurezza della città anseatica hanno invitato i viaggiatori a evitare di recarsi presso lo scalo. Come spiegato dal portavoce della polizia, sabato sera intorno alle 20 un uomo armato ha sfondato un cancello con il suo veicolo ed è entrato nel piazzale dell’aeroporto, sparando due volte in aria con una pistola. Dall’auto ha anche gettato due bottiglie in fiamme, “una specie di molotov”, ha detto Gerbert. Non si sono verificati danni e i vigili del fuoco dell’aeroporto sono riusciti a spegnere gli ordigni incendiari. L’uomo si è fermato sul piazzale accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airlines. La moglie dell’uomo aveva precedentemente denunciato alla polizia un possibile rapimento di minori, ha detto ancora Gerbert, come riporta Tagesschau. Non si tratta di terrorismo. La polizia presuppone che alla base della presa di ostaggi ci sia una disputa sulla custodia. Secondo le informazioni disponibili, l’uomo, di 35 anni, sabato si trovava con la compagna e madre della figlia di 4 anni, quando ha deciso di portare via con la forza la bambina sparando anche in questo caso alcuni colpi in aria, per poi dirigersi verso l’aeroporto.

Secondo la ricostruzione, l’uomo armato è stato avvistato dalle forze di sicurezza all’aeroporto Helmut Schmidt di Amburgo alla guida di un’Audi senza targa davanti al Terminal 1. Dopo essersi allontanato a tutta velocità, l’uomo ha sfondato il cancello nord con l’auto, si è diretto verso gli aerei sul piazzale e si è fermato accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airlines. Secondo la portavoce della polizia Sandra Levgrün, citata da Bild, «l’aereo era carico di passeggeri, ma è stato evacuato».

«L’operazione di polizia continua, il traffico aereo resta sospeso fino a nuovo ordine», ha annunciato all’alba la direzione dell’aeroporto sul suo account X. «Abbiamo mobilitato gli psicologi della polizia e stiamo attualmente parlando con l’uomo, e contiamo su una soluzione negoziata”, ha detto Sandra Levgrün alla televisione pubblica regionale Ndr.

In precedenza, la moglie del conducente dell’auto aveva allertato la polizia del rapimento della bambina, ha detto un portavoce della polizia. Sabato sera 17 voli in arrivo ad Amburgo, con 3.200 persone a bordo, hanno dovuto essere dirottati. Per oggi sono previsti 286 voli con un totale di 34.500 passeggeri.