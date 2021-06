Amc, +3.000%. Poi il tonfo. È la finanza popcorn che piace ai millennial traders

3' di lettura

La saga della “finanza gambling” si arricchisce di un nuovo capitolo. Protagonista il titolo Amc della nota catena di cinema negli Stati Uniti. Nelle ultime sedute la volatilità è esplosa portando la valutazione dai 12 dollari del 21 maggio ai 62 di mercoledì 2 giugno, uno scatto del 416% in due settimane. Il 3 giugno in preapertura le azioni hanno continuato a volare fino a 75 dollari per poi sprofondare a 48 dollari (-25% in un solo giorno) in scia all’annuncio della società di mettere in vendita...