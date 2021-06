«America is back», però l’alleanza con la Ue resta fragile

3' di lettura

«La garanzia di mutua difesa è un obbligo sacro. Voglio che l’Europa sappia che gli Stati Uniti ci sono»: non è retorica il richiamo al vertice Nato dell’art. 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord.

È il pilastro in cemento armato sul quale Joe Biden rinsalda i rapporti euro-americani, ricostruisce fiducia, sicurezza e comunità di interessi geo-politici, industrial-tecnologici e militari, rilancia l’alleanza tra democrazie per affrontare da posizioni di forza le sfide del Pacifico e delle autocrazie: in primis, il riarmo nucleare, militare, digitale e spaziale della Cina di Xi Jinping, il “rivale sistemico” dell’Alleanza. E la Russia di Vladimir Putin.

Quattro vertici in 6 giorni, G-7, Nato, Ue-Usa e oggi Usa-Russia, danno forma e sostanza all’America is back del nuovo presidente, riportano un po’ di ordine nel disordine globale, ripescano etica dei valori e regole del multilateralismo esorcizzando nuove guerre fredde per puntare piuttosto sulla “pace fredda”: fortissima competizione ma cooperazione dove e quando si può. Non è l’accerchiamento della Cina ma gli assomiglia.

La dottrina Biden passa per una strategia globale e priorità precise: sistematico revanscismo occidentale per arginarne l’egemonismo militar-tecnologico-economico; B3W, Build Back Better World, cioè contro-Via della Seta e investimenti per 40 mila miliardi di dollari nei paesi più poveri del mondo per contrastarne l’espansione geostrategica; Lega delle democrazie anche per sanzionarne violazioni di libertà, diritti umani, regole e patti internazionali.

E poi recupero del rapporto con l’Europa che la Casa Bianca vorrebbe accompagnare con il calo delle tensioni con la Russia di Putin nella convinzione che una sua alleanza strategica con Pechino sia innaturale, che quindi America e Russia abbiano un interesse comune a fermare l’ascesa altrimenti incontenibile della Cina di Xi. Dall’incontro di oggi a Ginevra si capirà se e quali spazi di mini-distensione esistano tra i due presidenti. Al di là dei sorrisi e delle manifestazioni di rilassata concordia, i due fronti su cui Biden si gioca il successo o meno della sua scommessa globale sono Europa e Cina.