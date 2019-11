America Latina in fiamme. I 5 focolai di una crisi profonda

Venezuela: la crisi più drammatica

Quella del Paese caraibico è forse la crisi più drammatica, con conseguenze umanitarie, prima che politiche ed economiche. Il numero di emigranti venezuelani ha superato quota 3 milioni e lo scontro tra il presidente Nicolas Maduro e il presidente autoproclamato, Juan Guaidò, ha superato i livelli di guardia.

A Caracas mancano sia medicinali, sia generi di prima necessità. Il “carnet de la patria”, una sorta di tessera annonaria che dà diritto ai meno abbienti l'accesso al cibo a prezzi calmierati, non è in grado di fronteggiare le reali necessità della popolazione. L'inflazione è divenuta iperinflazione e le imprese internazionali hanno lasciato il Paese. Ne rimane qualcuna legata alle attività petrolifere, tra cui l'Eni. Va ricordato che il Venezuela è il Paese al mondo con il maggior numero di riserve “provate” di greggio. Eppure con enormi sacche di indigenza.



Argentina di nuovo peronista

Il peronismo ha ripreso in mano le redini del Paese. Alberto Fernandez, in ticket con l'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, ha vinto le elezioni e guiderà il Paese a partire dal prossimo 10 dicembre: le elezioni presidenziali dello scorso 27 ottobre sono state perse dal liberista Mauricio Macri. In Argentina non vi sono state irregolarità elettorali, ma la situazione macro finanziaria del Paese è tutt'altro che stabile. L'inflazione è alle stelle (oltre il 55% annuo) e l'economia è in recessione.

Sono molti i punti in agenda del nuovo governo: il primo è quello finanziario, anzi cambiario. Il peso argentino è in caduta libera da due mesi, attorno a 60 contro il dollaro. Le misure più prevedibili, in parte già in vigore, riguardano il rafforzamento dei controlli di capitale, con un doppio o triplo regime cambiario. Gli economisti, conservatori o progressisti, concordano nel prevedere l'adozione di altri provvedimenti urgenti. Il disequilibrio tra domanda e offerta di dollari non può essere tamponato da una continua emorragia di riserve della Banca centrale.



Ecuador, il «Paquetazo» scatena le proteste

Si chiama Paquetazo il casus belli. Il Presidente dell'Ecuador Lenin Moreno, proprio un mese fa, ha annunciato nuove misure di austerity per rilanciare l'economia. Tra queste l'aumento del costo del carburante e in particolare del diesel e della benzina “extra”. Il paquetazo ha scatenato un terremoto di proteste, con epicentri a Quito e Guayaquil: da una parte il Conaie (movimento degli indigeni), i lavoratori agricoli, i sindacati del settore dei trasporti, e gli studenti in rotta di collisione con le politiche di Moreno; dall'altra le Forze Armate e il Governo. Manifestazioni e scontri, durissimo il bilancio: 8 morti, 1300 feriti e mille arresti. Moreno ha ritirato il piano di austerity ma i nodi rimangono sul tappeto.