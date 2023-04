America’s Cup, Brindisi resta in corsa per una pre-gara a maggio 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per una delle pre-gare di America’s Cup 2024 la spunta Jeddah, in Arabia Saudita, ma Brindisi non si fa da parte e punta a maggio prossimo. Nella gara a due per ospitare, dal 30 novembre al 3 dicembre 2023 (la data è stata posticipata), una delle pre-regate della edizione 2024 della Coppa America, la scelta dei vertici di America’s Cup Event (Ace) è caduta su Jeddah, ma per Brindisi la partita non è chiusa. La cittadina messapica - con il suo stadio del vento definito ottimale per condizioni logistiche, meteo-marine e scenografiche - punta ad un’altra pre-gara da tenersi appunto nella prossima primavera. Tutto è rimesso alle decisioni del challenger di America’s Cup e degli equipaggi contendenti per gli aspetti più strettamente contrattuali sull’ ingaggio. Per il comitato promotore, che ha preparato in pochi giorni la candidatura per la pre-gara di ottobre, poi aggiornata a novembre,e l’ha presentata solo il 14 aprile, restare ancora in corsa è un risultato non da poco, perchè continua a lavorare con i vertici di Ace e conta di poter ospitare questa tappa di maggio prima del grande evento di Barcellona di ottobre 2024.

La scelta di Jeddah

A comunicare la scelta di Jeddah è stato lo stesso ceo di Ace, Grant Dalton, «e ne abbiamo condiviso le ragioni»-si legge in una nota del Comitato promotore, che intanto sta raccogliendo molte altre adesioni di enti, istituzioni, associazioni . Jeddah infatti era stata battuta, a sua volta, da Barcellona per ospitare le fasi finali dell'America's Cup e quindi il team organizzativo aveva già fatto tutte le ricognizioni tecniche necessarie per individuare il campo di gara e soddisfare, così, tutti i dettagli tecnici fondamentali per un evento di questa portata. Dunque la scelta è stata fatta nell’intervallo di tempo tra gli ulteriori dettagli tecnici trasmessi a Brindisi il 26 aprile e la data fissata per la decisione, il 30 aprile, decisione che è stata presa, evidentemente, ancora prima.

Gli sviluppi e l’indotto

Conosciuto l’esito delle decisioni degli equipaggi e verificati gli ulteriori adempimenti contrattuali, il Comitato potrà, se tutto evolverà positivamente, corrispondere il contributo previsto di 5 milioni di euro e puntare non solo all’indotto economico - che la Nielsen Sport stima compreso tra 18 e 21 milioni - ma soprattutto a quello di immagine e visibilità. L’America’s Cup ha infatti un seguito di quasi 1 miliardo di telespettatori. Che la candidatura di Brindisi sia un progetto nazionale è confermato anche dai ringraziamenti che Grant Dalton ha fatto ai ministri, Matteo Salvini e Andrea Abodi e al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, per il sostegno dato all’iniziativa. Segno che si sta confermando come un obiettivo non locale, di Brindisi o della Puglia, ma dell’Italia.