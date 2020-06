America, violenza e divisioni aiutano la campagna di Trump Il presidente invita i governatori a «usare la forza». Tre vittime nelle ultime 24 ore sotto i colpi della polizia di Riccardo Barlaam

Manifestanti con una bandiera americana davanti a un incendio a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca (Epa)

Il presidente invita i governatori a «usare la forza». Tre vittime nelle ultime 24 ore sotto i colpi della polizia

«We (still) can’t breathe», tutti «noi non possiamo ancora respirare», scrive il reverendo Al Sharpton, paladino dei diritti civili della comunità nera a proposito dell’omicidio di George Floyd. L’afroamericano ucciso a Minneapolis una settimana fa soffocato con un ginocchio sul collo da un poliziotto bianco, Derek Chauvin, apparso per la prima volta in tribunale con l’accusa di omicidio. «L’uccisione di Floyd è stata insensata e brutale, un peccato che grida in cielo per ottenere giustizia» sostiene l’arcivescovo di Los Angeles José Gomez, presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti.

Donald Trump in videoconferenza dalla Casa Bianca ha chiesto ai governatori dei 50 stati americani di riprendere il controllo delle strade, «di non essere deboli» e «di usare la forza» di fronte alle proteste.

L’azione della polizia si è fatta più dura. Tre persone sono morte nelle ultime 24 ore: due persone a Davenport, nell’Iowa, e una a Louisville, in Kentucky, uccise da agenti della polizia che hanno «risposto al fuoco», secondo le forze dell’ordine.

Il coprifuoco imposto in 40 città americane non è stato sufficiente a riportare la calma. Circa quattromila persone sono state arrestate in tutto il paese negli ultimi giorni. Tra le 350 persone fermate a Manhattan c’è anche Chiara De Blasio, la figlia 25enne del sindaco di New York che da un lato condanna le violenze contro la polizia, ma dall’altro difende i diritti dei manifestanti.

In diverse città a New York, Los Angeles, Chicago, i negozi sono stati presi d’assalto e svuotati. I manifestanti sono saliti sulle auto della polizia, vandalizzate dai graffiti e date alle fiamme. Scene di guerriglia urbana che ricordano il film «Joker» e le violenze di strada di fine anni Settanta, solo che questo non è un film ma è la realtà dell’America di oggi. Un’America già messa in ginocchio dal Covid-19 che qui ha colpito forte, con 1.800.000 casi, 102mila morti – negli Usa muoiono ancora mille persone al giorno – e ha lasciato senza lavoro più di 41 milioni di persone.