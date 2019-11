American Express: bonus fino a mezzo milione per chi accetta le sue carte di credito

La complicazione per Amex è però sorta quando le grandi banche nella rete di Visa e Mastercard, nella battaglia per espandere il loro raggio d’azione, hanno cominciato a offrire carte sempre più “generose”, ricche di possibilitè di conquistare viaggi aerei e soggiorni in albergo. Offerte che hanno sedotto una crescente frangia di consumatori anche ricchi e in precedenza fedeli ad American Express.

La difficoltà nel chiudere il distacco in queste condizioni ha cosi’ dato i natali all’inedito contrattacco sotto la guida dell’amministratore delegato Stephen Squeri. Amex sostiene di aver visto frutti dei suoi nuovi sforzi, allargando in due anni la sua base di tre milioni di business. Avrebbe, in questo periodo, pagato bonus in cambio dell’adesione ad almeno 133 esercizi.

Gli incentivi sono cresciuti sempre più

Gli incentivi sono anche lievitati: inizialmente erano limitati a un massimo di diecimila dollari; una cifra poi lievitata sotto la pressione di fare di più prima a ventimila dollari, poi a centomila con l’approvazione di un manager regionale e infine, nell’ultimo anno, a 450.000 per l’adesione di alcuni grandi business.

Non basta: in qualche caso Amex ha offerto agli esercizi di cancellare, per un periodo di almeno sei mesi, la sua tradizionale commissione, più elevata di Visa e Mastercard. Ai suoi agenti ha inoltre offerto remunerazioni legate al numero di firme di nuovi clienti.

La strategia, nel suo insieme, ha già un nome: è stata battezzata, nei documenti interni, “Parity Push Project”, progetto per la spinta alla paritè - con i concorrenti.