American Express insieme ad Amazon Business con due carte per le Pmi

Non è una novità che i colossi dei servizi finanziari puntino con decisione sul segmento delle piccole e medie imprese, quelle finora un po’ lasciate in secondo piano nella loro offerta. In questo senso si moltiplicano le partnership finalizzate a migliorare l’offera in questo settore.

In questo ambito American Express e Amazon Business uniscono le forze per supportare le piccole e medie imprese italiane con il lancio di due nuove soluzioni di pagamento: Carta Amazon Business American Express e Carta Amazon Business Prime American Express. Le carte, rilasciate da American Express, offrono flessibilità nei pagamenti e Punti Amazon Rewards sugli acquisti aziendali quotidiani, aiutando allo stesso tempo le aziende a migliorare la gestione del loro flusso di cassa.

Entrambi ì prodotti offrono un’esperienza di check-out ottimizzata su Amazon Business IT e Amazon.it che dà ai titolari della carta la possibilità di scegliere se accumulare punti Amazon Rewards o richiedere un pagamento differito per ogni transazione eleggibile, consentendo loro di effettuare la migliore scelta di pagamento in base alla propria situazione finanziaria. I Punti Amazon Rewards possono essere accumulati ovunque siano accettate le carte American Express e possono essere utilizzati per ridurre il saldo dell'estratto conto mensile della carta.

«Sosteniamo le piccole imprese in Italia da oltre 35 anni e abbiamo adattato i nostri prodotti e servizi man mano che le loro esigenze si sono evolute nel tempo, per accompagnarle nel gestire e far crescere efficacemente la loro attività. Supportiamo i clienti delle piccole imprese fornendo loro una gestione del flusso di cassa end-to-end, perfezionando i prodotti fisici e virtuali, continuando a innovare per soddisfare le loro esigenze e per aiutarli sia nelle loro spese strategiche che operative. Ad esempio, le nostre soluzioni Corporate offrono dilazioni di pagamento flessibili in funzione delle esigenze dei clienti raggiungendo anche gli 85 giorni», commenta l’Svp e ad di American Express Italia, Enzo Quarenghi.

Una recente indagine condotta da American Express e Bva Doxa sottolinea che il 94% delle Pmi italiane nell’ultimo anno ha cercato di ottimizzare le finanze aziendali e, tra queste, il 48% ha scelto i tradizionali finanziamenti bancari o offerti da società finanziarie a

medio e lungo termine, mentre il 51% ha fatto richiesta dello sgravio fornito dal Governo per accedere ai fondi disponibili, evitare problemi di flusso di cassa e poter andare oltre gli acquisti essenziali.