American Race, su Radio24 il podcast dedicato a le grandi corse negli Usa

Ha preso il via su Radio24.it la serie «American Race: le grandi corse automobilistiche americane». Si tratta di podcast curata da Carlo Genta, conduttore di «Tutti Convocati» che seguirà le gare in diretta su Radio 24

Il 29 gennaio prende il via la prima delle quattro grandi corse americane dell'IMSA Michelin Endurance Cup: la leggendaria 24 ore di Daytona che è dunque l’occasione per avviare la serie dei podcast che puntano a narrare un viaggio dentro il mondo delle corse automobilistiche americane, in collaborazione con, Cetilar Racing il team italiano che partecipa al campionato IMSA (International Motor Sport Association) che scende in pista con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 47 nella super competitiva categoria GTD.

Al volante Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Antonio Fuoco e Alessio Rovera.

La prima serie di American Race inizia con «Daytona - una pista da leggenda» disponibile da giovedì 27 gennaio su radio24.it.

Carlo Genta, in compagnia di Gionata Ferroni, guida alla scoperta del circuito di Daytona e della sua storia, dei personaggi, il dietro le quinte e le leggende con le voci in presa diretta dei piloti di corse di lunga durata - sino a 24 ore - e il racconto della loro gestione complessa, delle regole diverse e del grande seguito e grande fascino che hanno per il pubblico. Nel primo episodio Roberto Lacorte, fondatore e pilota del team Cetilar Racing, racconta come è nata la partecipazione della sua scuderia alla 24 Ore di Daytona, il pilota Giorgio Sernagiotto simula un giro di pista mozzafiato tra le curve paraboliche del banking e le traiettorie della parte infield del circuito a stelle e strisce. C'è spazio anche per il diario dell'impresa: a pochi giorni dalla gara Emanuel Richelmy, responsabile della comunicazione di Cetilar Racing, racconta tutti gli aggiornamenti sulla messa a punto della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n.47.