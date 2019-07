AMG, arrivano CLA 45 e 45 S Shooting Brake da 387 e 421 cavalli La casa di Affarlerbach lancia le versioni più pepate della compatta di Alfonso Rizzo

Affalterbach, 18 - Emozionanti, sportive, uniche: con CLA 45 e 45 S 4Matic+ Shooting Brake Mercedes-AMG presenta due nuove compatte ad alte prestazioni che coniugano design distintivo, massima sportività e una funzionalità a 360 gradi. I 387 CV della motorizzazione d'ingresso e 421 CV della versione S fanno del quattro cilindri turbo da 2,0 litri il motore più potente della categoria. La combinazione di prestazioni (accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1/4,0 secondi) e l'estrema versatilità dell'abitacolo indirizzano la Station Wagon high performance della Stella verso un target giovane, che conduce una vita attiva e dinamica sul piano professionale e privato.

«La nuova CLA 45 Shooting Brake è il terzo modello della nostra nuova gamma di compatte ad alte prestazioni e dimostra che abbiamo una soluzione su misura per ogni esigenza. La dinamica di marcia e l'esperienza di guida sportiva raggiungono con quest'auto livelli che sembravano impensabili nella categoria delle compatte. Inoltre la sua spiccata funzionalità evidenziata da un design espressivo, rappresenta una forte dichiarazione di stile» ha dichiarato Tobias Moers, presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG.

Contribuisce a un'esperienza di guida senza precedenti la trazione integrale attiva completamente variabile 4Matic+ Performance AMG: un sistema capace per la prima volta di ripartire la coppia in modo selettivo tra le due ruote posteriori, grazie all'AMG Torque Control. La forza motrice viene distribuita con estrema flessibilità e in proporzioni variabili tra la ruota posteriore sinistra e quella destra in base alla situazione di marcia, per garantire la migliore trazione possibile su qualunque fondo stradale e con qualsiasi tipologia di percorso.

Il piacere di guida si fa ancora più intenso con lo spettacolare Drift Mode (di serie per la versione AMG S e compreso nel pacchetto Dynamic Plus AMG a richiesta per la 45). Alla base di questa modalità c'è un differenziale posteriore di nuovo sviluppo che adotta per la prima volta due frizioni a dischi multipli, che aprono e chiudono il flusso di forza diretto a ciascuna ruota posteriore con estrema rapidità.