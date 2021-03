AMG, entro l'anno arriva la prima vettura elettrica

3' di lettura

AMG, il brande sportivo e hi-tech di Mercedes punta dritto sull'elettrificazione. La casa ha infatto una serie di informazioni sulle nuove soluzioni che presto troveranno spazio sui modelli di serie. I modelli a marchio EQ di nuova generazione basati sulla piattaforma Eva saranno, infatti, offerti anche in versione AMG.

La prima di queste varianti con le sigle AMG 43 e 53 debutterà già entro fine anno e sarà probabilmente basata sulla EQS. Le modifiche rispetto alle elettriche del brand tedesco riguardano non solo l'aerodinamica, ma anche il design oltre al telaio con le sospensioni pneumatiche e ancora l'impianto frenante, la trasmissione e il sound con diffusori dedicati. Anche i livelli di potenza saranno specifici dei modelli e le prestazioni si annunciano vicine alle attuali, con una velocità massima di 250 km/h e lo 0-100 km/h in meno di 4 secondi, grazie a batterie con delle connessioni e software specifici.



Saranno disponibili anche varianti plug-in hybrid



Il sistema è composto da un'unità elettrica sincrona in posizione posteriore abbinata a una trasmissione automatica a due marce e al differenziale autobloccante con torque vectoring. Il powertrain è in grado di erogare fino a 204 cv e 320 Nm, interagendo con la trazione integrale 4Matic + per garantire la migliore motricità possibile, oltre a non essere integrata col cambio che resterà il AMG Speedshift a 9 rapporti. La scelta di non raccordare il motore elettrico con resto della trasmissione consentirà, secondo AMG, di migliorare l'efficienza del powertrain elettrificato. Innanzitutto le batterie saranno alloggiate sopra l'asse posteriore della vettura per garantire il migliore bilanciamento dei pesi. Inoltre avranno una tensione pari a ben 400 V oltre ad essere dotate di un totale di 560 celle tutte raffreddate singolarmente.



L'impianto utilizzerà ben 14 litri di liquido che è poi raffreddato attraverso un circuito dedicato e da un radiatore in posizione frontale. Il sistema mantiene gli accumulatori alla temperatura costante di 45 gradi ritenuta quella ottimale sia per prestazioni che per l'affidabilità in modo che le componenti riescano a offrire una risposta istantanea ai comandi. La prima versione del pacco batterie avrà la capacità di 6,1 kWh con una potenza di picco di 150 kW per 89 kg di peso.



A disposizione ci sono sei diverse modalità di guida



Offerta la possibilità di selezionare sei modalità di guida denominate Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race e Individual con diversi settaggi sia del powertrain che dello sterzo, oltre che dell'assetto e dei vari controlli elettronici.



Mercedes ha confermato che le soluzione elettrificate E Performance saranno abbinata agli attuali motori 8 cilindri. Il powertrain 4.000 cc V8 che con ogni probabilità debutterà sulla nuova GT Coupé 4 dovrebbe disporre di una potenza complessiva di 816 cv per la coppia massima di 1.000 Nm. Una seconda variante della tecnologia E Performance sarà, invece, prevista per le unità 2.000 cc a quattro cilindri con turbocompressore elettrico. Si tratta di una versione montata longitudinalmente e accreditata di una potenza di 421 CV attualmente utilizzata sulla versione termica siglata A45 S. La tecnologia della turbina che deriva dalla monoposto impiegata in Formula Uno e anche dalla hypercar Project One annulla il ritardo di risposta della sovralimentazione.