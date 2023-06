Amico & Co attiva un impianto fotovoltaico in cantiere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con un investimento di circa un milione di euro, il cantiere Amico & Co ha fatto un passo avanti verso la realizzazione della fabbrica pulita. È entrato in funzione, infatti, il nuovo impianto fotovoltaico installato presso il quartier generale della società genovese, che si colloca tra le prime al mondo nel settore delle riparazioni e ristrutturazioni di super e mega yacht .

Grazie a questo impianto, che è il più grande mai realizzato da privati in aree portuali in Italia, l’azienda produrrà il 53% del fabbisogno di energia utilizzata dal cantiere e dal Waterfront Marina (area in cui opera Amico), da fonte rinnovabile.

Loading...

Potenza massima da un megawatt

L’installazione sviluppa, complessivamente, una potenza massima di circa un megawatt di picco, conta 1.782 pannelli solari e occupa una superficie di circa 4.300 metri quadrati, sfruttando le coperture dei capannoni e delle strutture del cantiere e del marina. ed è stata realizzata, per conto di Amico, dalla società Ceresa Next.

Nel corso degli anni, spiega una nota, sono stati numerosi gli interventi che hanno avuto come obiettivo l’azzeramento delle emissioni delle imbarcazioni che sostano da Amico & Co per lavori o nella marina e la riduzione dell'impatto delle lavorazioni di riparazione.

Lungo percorso green

Nel 2007-2009 c’è stata l’elettrificazione delle banchine del cantiere, nel 2010-2014 la realizzazione di capannoni e strutture fisse (bacini) in grado di confinare e isolare in maniera efficiente le imbarcazioni durante le lavorazioni; del 2019 è la realizzazione dello Shiplift, il sistema di alaggio, varo e movimentazione di unità fino a 95 metri di lunghezza totalmente elettrificato con zero emissioni in situ, nel 2020-21 il nuovo Waterfront Marina, dove gli yacht in sosta sono allacciati alla rete elettrica e a quella fognaria.