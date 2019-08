Amicopolis, la truffa sul social network made in Italy. Un suicidio per la frode

I forum: «È una truffa»

«Brutta esperienza!!!», tuonano nei forum gli iscritti. «Promesse di pagamenti non mantenute con tanto di personale addetto ai bonifici che non facevano altro che prenderti in giro facendoti credere che presto ti avrebbero accreditato quanto richiesto. Pessimi!!!». Già ad aprile scorso altri utenti scrivevano nei forum: «Riconfermo, grande truffa per tutti gli iscritti ad Amicopolis…non paga più nessuno…». Un altro utente aggiungeva: «È una truffa! Vendevo online sulla loro piattaforma. Da settembre che aspetto oltre 10mila euro di merce venduta ai loro clienti e non mi è mai stata pagata! Come me molti altri aspettano i loro soldi. Alcuni negozianti sono stati mandati in rovina».



Il suicidio

Nella rete sarebbe finito anche M. S., morto a suicida a 41 anni per essere rimasto vittima del raggiro di Amicopolis. L'uomo aveva investito 50mila euro cui sarebbe dovuto corrispondere un interesse mensile che oscillava tra il 9 e il 13%. In realtà l’investimento era basato sull’andamento dei mercati, rivelandosi presto un azzardo. In poco tempo ha perso tutto.