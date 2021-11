Amleta lancia la campagna per parlare alle attrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Durante una prova, a me e ad un'altra attrice, viene chiesto di scoprirci il seno per una scena. Un collega si avvicina, allunga la mano e mi tocca ridendo. “Dovevo farlo” disse “dovevo sentire se il capezzolo era duro!”»

Cosa succede se vengono aperte le stanze di Barbablù e si scopre che le donne rinchiuse dall’orco non sono morte, ma sono ben vive e pronte a raccontare le ingiustizie che hanno subìto? #apriamolestanzediBarbablù è l'hashtag scelto per una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza verso le attrici, iniziativa di Amleta , collettivo nato per creare consapevolezza sulla disparità di genere nel mondo del teatro. Nel mese che ospita la giornata dedicata a combattere la violenza contro le donne, Amleta con questa campagna intende rendere manifesto un fenomeno ancora troppo sommerso, tollerato, visto quasi come un passaggio obbligato per le donne e le ragazze che vogliano intraprendere la carriera attoriale. Ma anche per i maschi, come raccontato dalle testimonianze raccolte da Amleta in più di un anno di segnalazioni.

Un fenomeno che ha sempre comunque a che fare con una dinamica di potere patriarcale, che rende la violenza sulle attrici diffusa e pervasiva, con un meccanismo volutamente e colpevolmente mal gestito da chi quel potere lo detiene. Se è vero che le attrici lavorano col corpo, è anche vero che c'è chi spaccia l'abuso per arte, e che le violenze vengono spesso agite in un ambiente che le tollera, le ritiene normali. Il risultato è che le vittime di abusi sono spesso isolate e hanno paura di parlare, anche perché proteggono come possono la propria possibilità di lavorare.



«Parlare di violenza non è facile - racconta ad Alley Oop Cinzia Spanò, attrice e autrice, tra le fondatrici del collettivo Amleta - ci sono dei limiti, primo fra tutti il fatto che la possibilità di denunciare nei termini di legge è di un anno per chi ha subito violenza. Spesso questo tempo non è sufficiente per riuscire a maneggiare una materia tanto dolorosa». Soprattutto se il sistema è connivente più con il potere che con le vittime. Continua Spanò: «Vorremmo raccontare quello che avviene, aiutare a definire tutto quello che è violenza: non solo le aggressioni, ma anche i tanti piccoli abusi che hanno a che fare con il potere, come ad esempio le modalità non appropriate di gestione dei provini».

La campagna di Amleta è parte di un movimento più ampio che è esploso in Francia a ottobre e a cui le attiviste di Amleta fanno riferimento: si tratta del #metootheatre, che sta smuovendo le acque in Francia in modi piuttosto eclatanti, portando anche a dimissioni importanti. Tutto parte dalla denuncia di Marie Coquille-Chambelle, il 7 ottobre, che in tweet racconta: «Sono stata violentata da un attore della Comédie-Française durante il primo lockdown, in un momento di malessere fisico. È ancora membro della Comédie-Française, anche se la direzione è al corrente della denuncia. Invito tutte le persone molestate sessualmente, aggredite o violentate nel circuito del teatro a testimoniare con l'hashtag #MeTooTheatre». Nel giro di poche ore le testimonianze sono centinaia, poi migliaia. Il 16 ottobre il collettivo che sostiene il movimento ha manifestato davanti al Ministero della Cultura a Parigi. Il 12 novembre si è appreso che Michel Didym, in custodia da settembre per la denuncia depositata da Coquille-Chambelle, ha presentato le dimissioni.