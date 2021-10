Amministrative, affluenza in calo nel primo giorno: alle 19 è al 33,18% (-12% sul 2016)

5' di lettura

Affluenza in calo di oltre 12 punti percentuali nel primo giorno delle votazioni per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali (sindaco e consiglio), per le suppletive della Camera nei due collegi uninominali di Siena e di Roma (quartiere Primavalle della XV Circoscrizione lazio 1) e per le elezioni regionali in Calabria (rinnovo della carica di presidente e del consiglio regionale). L’affluenza alle urne alle ore 19 si è attestata al 33,18 %(alle 12 era al 12,67%) . Alle precedenti del 5 giugno 2016 alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 45,64% (alle 12 era del 17,99%). Tuttavia si tratta di un dato da prendere con la massima precauzione visto che si vota anche lunedì 4 ottobre. Solo alla chiusura dei seggi, si capirà quanto aver votato ad autunno, una novità rispetto ai frequenti test di primavera inoltrata, avrà influito sulla partecipazione.

Affluenza in calo nei principali capoluoghi: Roma, Napoli, Torino e Bologna

Se si guarda ai dati dell’affluenza alle 19, viene fuori che i principali capoluoghi di provincia in questa prima giornata di votazioni hanno registrato un calo: Roma (29,5%, contro il 39,4% della precedente tornata, il 5 giugno 2016, quando però si votava in un solo giorno). A Napoli (25,44%, contro il 37,99% della precedente tornata elettorale). A Torino: alle ore 19 ha votato - secondo quanto ha reso noto il Comune - il 29,29% degli elettori aventi diritto. Nella passate elezioni amministrative del 2016, l’affluenza alla stessa ora della domenica era stata del 41.32%. Rispetto alle elezioni politiche del 2018, dove anche qui si votava in un’unica giornata, l’affluenza era state del 58.22%. Resta bassa l’affluenza alle urne anche a Bologna, come pure nel resto dell’Emilia-Romagna. Alle 19 nel capoluogo ha votato il 29,25%, in calo del 17,12% rispetto al 2016. Il calo a Bologna è decisamente più pronunciato rispetto alla media regionale dove, sempre alle 19, ha votato il 33,22%, in calo di 13,55 punti rispetto al 2016. A Ravenna ha votato alle 19 il 31,88% degli aventi diritto (-13,18%), mentre più contenuto il calo a Rimini con il 34,12, (-6,93).

Loading...

Segno meno anche per l’affluenza alle regionali in Calabria

Comuni, ma non solo. È stata confermata anche alla rilevazione delle 19, il calo di votanti in Calabria. L’affluenza è stata del 22,66% contro il 35,52 della stessa ora del gennaio 2020, quando però si votava in un solo giorno. È Catanzaro la provincia dove si è votato di più con il 24,96% comunque in calo rispetto ad un anno fa (38,54%). A seguire le province di Cosenza (22,86% contro 35,81%), Reggio Calabria (22,36% contro 35,23%), Vibo Valentia (20,38% contro 33,18%) e Crotone (20,08% contro 32,17%).

Alle 19 affluenza suppletive 20% a Siena, 26% a Roma

Alle ore 19 l’affluenza per le elezioni suppletive della Camera si attesta al 20,26% nel collegio di Siena (dov’è candidato il segretario del Pd Enrico Letta). Nel collegio di Roma-Primavalle è al 26,79%, qui gli elettori sono andati alle urne anche per la amministrative.

Nel primo giorno di votazioni seggi aperti dalle sette alle 23

Nel primo giorno di votazioni i seggi elettorali si sono aperti alle sette e si chiuderanno alle 23. Oltre 12 milioni gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto ( 12.147.040), distribuiti in 14.505 sezioni. Al voto 21 capoluoghi, 6 di regione e 15 di provincia. Occhi puntati su Torino, Milano, Napoli, Bologna e Roma. Il secondo giorno delle votazioni sarà lunedì 4 ottobre, con seggi aperti dalle 7 alle 15 (guarda lo Speciale per seguire i risultati elettorali di Comunali e Regionali). Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 17 e 18 ottobre. Nel primo giorno di votazioni Fratelli d’Italia e Sinistra ecologista hanno denunciato disservizi in alcuni municipi di Roma, con schede non corrrette.