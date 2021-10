Amministrative, c’è anche Mimmo Lucano fra gli “impresentabili” (dieci in tutto)

Il caso del sindaco di Cerignola Franco Metta

Gli altri nomi sono uno nelle liste per il consiglio comunale di Cosenza, uno nelle liste per il consiglio comunale di Siderno, una nelle liste del consiglio comunale di Napoli, uno nelle liste del consiglio comunale di Bologna. Inoltre un’altra posizione riguarda uno dei candidati a sindaco di Cerignola, Franco Metta perché «la decisione del 1 giugno 2021 della Corte di appello di Bari ha sancito l’incandidabilità» anche se la pronuncia non è definitiva rileva ai «fini del codice di autoregolamentazione». Questa norma, ha spiegato Morra, «precluderebbe la presentabilità di candidati che abbiano ricoperto la carica di sindaco in comuni sciolti» e dunque Metta non sarebbe «presentabile come candidato sindaco avendo ricoperto le stesse funzioni nel Comune di Cerignola, i cui organi elettivi furono sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Tuel» ossia per infiltrazioni.

Gallo: «M5s unico a presentare tutte le liste all’antimafia»

«Il M5s è l’unica forza politica che ha presentato tutte le sue liste al controllo della commissione antimafia. Tant’è che oggi la Commissione si riunirà per esaminare le restanti liste delle elezioni di domenica e lunedì. Credo che a oggi dopo le numerose battaglie fatte in tal senso e soprattutto in seguito ai tanti impresentabili presenti a ogni tornata elettorale, bisognerebbe far diventare un prerequisito essenziale, soprattutto nei comuni con maggior condizionamenti criminali, presentarsi alle elezioni alleati solo con liste civiche e forze politiche che sottoporranno le proprie liste elettorali all’esame della commissione antimafia», ha dichiarato il deputato pentastellato Luigi Gallo.