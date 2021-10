Amministrative 2021 in diretta / Affluenza ai minimi storici nelle città

8:21 Affluenza in calo, fino alle 15 aperti i seggi elettorali

È il secondo tempo della partita elettorale. I seggi si sono riaperti aperti dalle 7 di questa mattina, lunedì 4 ottobre, fino alle 15 per la consultazione elettorale per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Nel primo pomeriggio, a urne chiuse e con l’inizio dello scrutinio delle schede, arriveranno gli exit poll e gli instant poll, che scatteranno una prima fotografia della situazione. Nell’ultima rilevazione del Viminale relativa al primo giorno di votazione, alle 23 avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Nel 2016 - quando si votava in un solo giorno - era stato del 61,49%. Affluenza in netto calo, dunque. Va tuttavia ricordato che questa volta si vota in due giorni (domenica 3 e lunedì 4 ottobre), a differenza di quando accadde nel 2016, quando si votò un giorno solo. Solo alla chiusura dei seggi, pertanto, si capirà quanto aver votato ad autunno, una novità rispetto ai frequenti test di primavera inoltrata, avrà influito sulla partecipazione.